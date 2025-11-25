news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 13:17

Лучшие архивы Татарстана получат гранты и денежные призы

Читайте нас в
Телеграм

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил проведение республиканских конкурсов для архивов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Согласно документу, конкурс проводится по двум номинациям:

  • Лучший архив республиканского органа исполнительной власти, органа местного самоуправления и некоммерческой организации – источника комплектования государственного (муниципального) архива Республики Татарстан;
  • Лучший архив органа местного самоуправления сельского поселения – источника комплектования муниципального архива Республики Татарстан.

Участниками могут стать республиканские и муниципальные органы власти, государственные учреждения, а также некоммерческие организации.

Размер вознаграждения за первое место в основной номинации составляет 1 млн рублей, за второе – до 750 тыс, за третье – до 500 тыс. рублей. Для архивов сельских поселений выплаты составят до 375 тыс. рублей.

Подробности о конкурсе, сроках подачи заявок и критериях оценки будут опубликованы на сайте комитета.

Контроль за исполнением постановления возлагается на Госкомитет РТ по архивному делу.

#республиканский конкурс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025