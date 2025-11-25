Лучшие архивы Татарстана получат гранты и денежные призы
Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил проведение республиканских конкурсов для архивов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.
Согласно документу, конкурс проводится по двум номинациям:
- Лучший архив республиканского органа исполнительной власти, органа местного самоуправления и некоммерческой организации – источника комплектования государственного (муниципального) архива Республики Татарстан;
- Лучший архив органа местного самоуправления сельского поселения – источника комплектования муниципального архива Республики Татарстан.
Участниками могут стать республиканские и муниципальные органы власти, государственные учреждения, а также некоммерческие организации.
Размер вознаграждения за первое место в основной номинации составляет 1 млн рублей, за второе – до 750 тыс, за третье – до 500 тыс. рублей. Для архивов сельских поселений выплаты составят до 375 тыс. рублей.
Подробности о конкурсе, сроках подачи заявок и критериях оценки будут опубликованы на сайте комитета.
Контроль за исполнением постановления возлагается на Госкомитет РТ по архивному делу.