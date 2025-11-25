Лучшие архивы Татарстана получат гранты и денежные призы

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил проведение республиканских конкурсов для архивов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Согласно документу, конкурс проводится по двум номинациям:

Лучший архив республиканского органа исполнительной власти, органа местного самоуправления и некоммерческой организации – источника комплектования государственного (муниципального) архива Республики Татарстан;

Лучший архив органа местного самоуправления сельского поселения – источника комплектования муниципального архива Республики Татарстан.

Участниками могут стать республиканские и муниципальные органы власти, государственные учреждения, а также некоммерческие организации.

Размер вознаграждения за первое место в основной номинации составляет 1 млн рублей, за второе – до 750 тыс, за третье – до 500 тыс. рублей. Для архивов сельских поселений выплаты составят до 375 тыс. рублей.

Подробности о конкурсе, сроках подачи заявок и критериях оценки будут опубликованы на сайте комитета.

Контроль за исполнением постановления возлагается на Госкомитет РТ по архивному делу.