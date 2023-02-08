Лучшей служебной собакой России стал лабрадор из Татарстана

фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Лабрадор Татарстанской таможни занял первое место в номинации «Лучшая служебная собака ФТС России». Собаку по кличке «Жемчужина Булгар Лучик Солнца» и его наставника государственного таможенного инспектора кинологического отдела Татарстанской таможни Артема Бозина пригласили в Москву на торжественную церемонию награждения.

Пятилетнего лабрадора кинолог Артем Бозин называет просто Джесси. Вместе они работают уже два года. Специализация собаки – поиск денег. За прошлый год благодаря Джесси в международном аэропорту Казани выявили 61 факт перемещения незадекларированных наличных денежных средств в различной валюте в эквиваленте, превышающем 55 млн рублей. Кроме этого удалось пресечь незаконное перемещение через границу Российской Федерации около 4,5 млн. руб.

В рейтинге «Лучшие собаки России» принимают участие наставники и их питомцы - лучшие представители в спортивных, социальных и служебных номинациях по итогам 2022 года. конкурс проводится с 2017 года.