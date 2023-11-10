Лучшей испытательной лабораторией в Татарстане стала лаборатория сырного завода

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Лаборатория компании «Азбука сыра» стала победителем в подноминации «Лучшая испытательная лаборатория РТ» на конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана». Об этом «Татар-информу» рассказала замгендиректора компании по производству и качеству Юлия Тарасова.

«На предприятии перерабатывают до 500 тонн молока в сутки. Каждый день производим 40 тонн сыра, еще 15 тонн сливочного масла, 20 тонн сухой сыворотки. Все эти продукты, каждая партия должна пройти лабораторные испытания. Мало того как готовый продукт, так и по ходу технологического процесса», – пояснила специалист.

Лаборатория должна отвечать требованиям по перечню проводимых испытаний, по результативности, по грамотности лабораторных испытаний.

Продукция производится на Мамадышском сыродельно-маслодельном комбинате. За прошлый год «Азбука сыра» переработала почти 130 тыс. тонн молока. География присутствия продукции составляет 35 регионов страны, 91 город, более 94 млн человек, 2/3 населения России.