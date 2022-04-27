«Мы видим до рубля потребление молока, мяса, продуктов во всех магазинах Татарстана»

Как цифровизация коснулась бродячих собак, для чего необходимо «бесшовное взаимодействие» гражданина и государства и каким образом идет сбор данных о доходах туристов, обсудили сегодня на вебинаре «Цифровые технологии в сфере государственного управления».

Позиционируем Kazan Digital Week 2022 как адекватный ответ санкциям

Вебинар «Цифровые технологии в сфере государственного управления» открыл серию подготовительных вебинаров в преддверии Международного форума Kazan Digital Week-2022, который пройдет с 21 по 24 сентября в выставочном центре «Казань Экспо». Модератором вебинара выступил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«Миссия Kazan Digital Week 2002 — стать центральным конгресс-выставочным событием года. Мы позиционируем проведение форума как адекватный ответ российских регионов на санкции, блокирующие технологическое и социально-экономическое развитие РФ. Программа форума включит пленарные заседания, сессии, мастер-классы, круглые столы. Отдельным блоком в периметре форума планируется обсуждение вопросов эффективной реализации задач антикризисной программы государства», — обозначил задачи Минниханов.

В программе также значится масштабирование комплекса задач стратегии технологического развития Российской Федерации на регионы и скорейшего перехода к практическим региональным программам.

Kazan Digital Week планируется провести в смешанном формате: онлайн и офлайн. Выставочный центр «Казань Экспо» станет площадкой для очных мероприятий. В рамках подготовки к форуму также запущена серия хакатонов и питч-сессий. Организатор форума — Кабинет Министров Татарстана при поддержке Правительства РФ.

На вебинарах в рамках международного форума Kazan Digital Week-2022 участники поделятся своими наработками в преодолении секционных угроз, изучат опыт антикризисных программ в разных регионах России.

Рифкат Минниханов: «Миссия Kazan Digital Week 2002 — стать центральным конгресс-выставочным событием года» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В условиях киберугроз особое внимание уделяется безопасности данных

Рифкат Минниханов затронул и безопасность данных в условиях информационной войны и проводимой спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в Татарстане особое внимание уделяется безопасности этой сферы.

«В рамках последних событий и проводимой спецоперации, а также различных киберугроз, которые производятся со стороны различных внешних агрессоров, особое внимание уделяется безопасности, хранению и передаче информационных данных, устойчивости информационных систем, входящих в наш распределенный ситуационный центр», — отметил спикер.

Также в Татарстане подготовлена к выпуску первая часть методического пособия «Система ситуационных центров Республики Татарстан» в целях формирования цифровых компетенций служащих. В книге описаны организационные, правовые и нормативные основы. Рекомендация адресована руководителям, специалистам муниципалитетов.

В середине года готовится выпуск второй части справочника, в которой будет рассмотрена структура и функционал распределительных ситуационных центров РТ.

По словам Рифката Минниханова, ситуационный центр представляет собой технологический комплекс информационных ресурсов и систем, предназначенный для обеспечения подготовки проектов управленческих решений и информационно-аналитических материалов для руководителей муниципалитетов.

Задачами ситуационного центра являются сбор и анализ информации для подготовки проектов управленческих решений и информационно-аналитических материалов; моделирование развития ситуаций в тех или иных сферах жизнедеятельности республики; обеспечение необходимого уровня защиты информации.

Айрат Хайруллин рассказал, каким образом идет сбор данных о доходах туристов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане необходимо создать «бесшовное взаимодействие» между государством и человеком

Какие проекты по цифровизации будут реализованы в Татарстане и на что будет делаться акцент, ответил на вопрос зрителей вебинара глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.



По его словам, в Татарстане необходимо создать «бесшовное взаимодействие» между государством и человеком, которое позволит экономить время, средства и повышать клиентский опыт.



«Это будут не только сами госуслуги, а целый маркетплейс госуслуг», — отметил спикер.

Также Айрат Хайруллин рассказал, каким образом идет сбор данных о доходах туристов. По его словам, у каждого оператора сотовой связи есть своя big data, своего рода система обогащения данных.

«Например, вы гуляете с абонентом „Билайна“, совершаете покупки в магазине. И если раньше вы использовали NFC-технологию, прикладывая телефон непосредственно к терминалу оплаты (когда раньше работали Apple Pay, Google Pay), то теперь оператор сотовой связи обогащает свои данные от оператора фискальных данных», — поделился глава Минцифры РТ.

Модели данных обогащаются обезличено, тем самым формируется возможность понимания, какие расходы, в каком объеме, какой социальной группы турист произвел в Татарстане. «Понятно. Лучше платить наличкой», — в шутку прокомментировал Рифкат Минниханов.

Обсудили на вебинаре систему «Безопасный город», которая объединяет в Татарстане 60 тыс. видеокамер Фото: © «Татар-информ»

Камеры системы «Безопасный город» в Татарстане научили распознавать бездомных собак

Обсудили на вебинаре и систему «Безопасный город», которая объединяет в Татарстане 60 тыс. видеокамер. Сотрудники центра цифровой трансформации обучили компьютер видеть на камерах бездомных собак, которые сбиваются в группы.

«Чтобы не было каких-то трагических случаев, эта система направляла в соответствующие службы сигналы для отлова безнадзорных животных», — рассказал Айрат Хайруллин.

Еще одним востребованным направлением в информационных технологиях стал телефонный номер 122, который начал свою работу в связи с необходимостью оказывать населению помощь во время пандемии. Сотрудники единого номера 122 обрабатывают такие виды обращений, как запись на прием к врачу, вызов врача на дом, по вопросам вакцинации, лекарственного обеспечения, получения больничного листа.

«В рамках ковидного направления функционирует номер 122. Это то направление, которое является востребованным среди населения», — сказал глава цифрового ведомства.

Цифровой Татарстан нуждается в талантливых специалистах в области data-scientists Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане требуются специалисты для работы с нейросетями

Айрат Хайруллин отметил, что цифровой Татарстан нуждается в талантливых специалистах в области data-scientists (обработчики информации, которые собирают и анализируют большие наборы структурированных и неструктурированных данных), который смогут сделать для республики много интересных открытий, особенно в части фискальных данных по кассовым аппаратам.

«Там просто кладезь вещей, по которым можно писать диссертации, выстраивать экономические модели, потому что мы видим до рубля потребление молока, мяса, птицы, разных продуктов питания во всех магазинах республики.

Благодаря этим моделям мы можем предугадывать спрос на виды продукции в том или ином районе, понимая, что сколько-то картофеля потребуется в таком-то районе именно в сентябре или ноябре. Это вопросы, которые требуют глубинной работы с искусственными нейронными сетями», — заключил глава цифрового ведомства.

В заключение сегодняшнего события Рифкат Минниханов рекомендовал органам власти активно присоединяться к тематическим вебинарам в преддверии Kazan Digital Week-2022 с тем, чтобы с 21 по 24 сентября продуктивно участвовать в международном форуме.

«На сегодняшний день идет активной сбор информации об участниках выставки, причем мы форсируем события. Имея информацию о вашей выставочной продукции и экспонентах, мы сможем пригласить тех, кому это нужно. Мы идеи от выставки к тому, чтобы к вам кто-то приехал, а не то, чтобы вы между собой постояли и потусовались», — заключил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию.

Фото на анонсе: Jack Sparrow / Pexels