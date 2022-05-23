«Лучше один раз отслужить, чем много лет бегать»: новобранцев РТ проводили на службу

Первая партия новобранцев весеннего призыва 2022 года отправилась сегодня из Татарстана в воинские части. На торжественных проводах будущих солдат присутствовал военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин, который пожелал им достойно служить Отечеству.

«Это наш долг – защищать Родину. Хотелось бы вам пожелать успешного освоения военно-учебных специальностей. Каждый из вас должен понять, что этот год службы – это то время, когда вы должны окрепнуть физически, духовно и морально. Ну и конечно, найти новых друзей. По себе знаю, в молодые годы дружба самая крепкая. Вы поймете это, когда приедете в воинскую часть и будете служить вместе с ребятами из всех областей, краев и республик нашей великой Родины» – обратился к призывникам Погодин.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Новая призывная кампания началась в апреле, и сегодня около 50-ти молодых людей отправляются служить в частях воздушно-десантных войск и войск национальной гвардии.

18-летний Ринас Гайфуллин, как и хотел, будет служить в ВДВ. Волнения и страха уже давно нет, признается парень. Решение он принял обдуманно, взвесив все «за» и «против». После окончания школы поступил в университет, но вскоре понял, что профессия не по душе. Отчислился, а перед новым поступлением решил пойти в армию.

«Сейчас в первую очередь думаю о родителях, особенно о маме. Я ей позвонил уже раз 15. Родители должны приехать сегодня. Надеюсь, получится еще разок с ними увидеться перед отъездом. Именно они воспитали во мне чувство патриотизма. У меня дед служил в мотострелковых войсках, побывал в Германии. Отец два года отслужил танкистом. А теперь и я готов отдать долг Родине», – говорит Ринас.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Такого же мнения придерживается и Алексей Тюрин. Ему 21 год. Молодой человек окончил колледж, активно занимается спортом, особенно любит волейбол. Сегодня Алексей отправится в Москву, там будет служить в рядах Росгвардии.

«Все знакомые, которые служили в армии, вспоминают об этом времени только хорошее. Уже хочется самому все это испытать, попасть в казарму, познакомиться сослуживцами. Лучше один раз отслужить, чем много лет бегать», – шутит молодой человек.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Айзат Садиков отправится в Иваново, будет служить в рядах десантников. Специальность выбирал сам, говорит парень, физических нагрузок он не боится, а прыжок с парашютом для него и вовсе мечта.

«Я с детства занимался спортом, в школе ходил в отряд юнармейцев. Когда об этом узнали, без вопросов приняли в войска ВДВ. Родители, конечно, переживают, да и сам немного волнуюсь. Странные чувства – и радостно, и грустно. Все-таки целый год вдали от родных. Но я уверен, что он пролетит незаметно», – поделился своими переживаниями Айзат.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Напомним, всего в эту весеннюю призывную кампанию военный комиссариат Татарстана планирует отправить на службу в армию более 3 тысяч жителей республики.