«Лучше обучаться в школах, а не надеяться на репетиторов»: в Татарстане подвели итоги ЕГЭ

Ильсур Хадиуллин отметил, что количество неудовлетворительных результатов по обязательным предметам уменьшилось

Фото: prav.tatarstan.ru

«Количество неудовлетворительных результатов по обязательным предметам уменьшилось»

Средний балл ЕГЭ в Татарстане по одному из основных предметов – русскому языку, по предварительным данным, составил 72,01 – это выше среднероссийского показателя более чем на 3,5 балла, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По профильной математике средний балл достиг 62,53, что почти на семь баллов выше общероссийского.

Единые госэкзамены закончились 1 июля, однако подсчет еще не завершили: идет процесс апелляции и пока не известны результаты экзаменов, которые проводились в резервные дни – с 22 июня по 1 июля. Всего ЕГЭ сдавали около 15 тыс. одиннадцатиклассников.

Вместе с тем министр отметил, что количество неудовлетворительных результатов по обязательным предметам уменьшилось.

Сто баллов по одному предмету получили 180 человек

Среди предметов по выбору Хадиуллин выделил результат по литературе, который ранее «находился в зоне критики». В этом году он составил 72,73 – почти на 8,8 балла выше общероссийского и на 7,7 больше по сравнению с прошлым годом.

«Среднереспубликанский балл по химии увеличился более чем на пять и составил 66,74. Показатель на 10,5 баллов превышает общероссийский. Но огорчили учащиеся Спасского района, набравшие в среднем 39,6 баллов», – заметил спикер.

Как и в прошлом году, достаточно большим остается количество выпускников, которые не преодолели минимальный порог ЕГЭ, особенно по химии, биологии, обществознанию. В то же время растет число высокобалльников по химии, физике, биологии, географии и литературе.

К слову, доля школьников, показавших высокие результаты – свыше 80 баллов, живут в Верхнеуслонском районе – 38,97%, добавил глава Минобрнауки. Очевидно, что здесь влияние оказывает система образования, созданная в Иннополисе.

Сто баллов по одному предмету получили 180 человек, двести баллов по двум предметам – восемь выпускников.

«В целом результатами ЕГЭ, с одной стороны, мы довольны. Но сказать, что мы ими восхищаемся, у нас все прекрасно и дальше никаких движений делать не нужно, нельзя. Каждый учитель знает, какие есть проблемы. Еще есть над чем работать», – добавил он.

Меньше за два года в Татарстане стало тех, кто выбирает физику, химию и биологию, профильную математику Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без инженерного мышления невозможно говорить о будущем»

Меньше за два года в Татарстане стало тех, кто выбирает физику, химию и биологию, профильную математику. «Уменьшение небольшое, но это тревога для всех нас. Надо менять отношение учащихся к таким предметам, вообще к естественным наукам. Без инженерного мышления невозможно говорить о будущем, поэтому физика нас очень настораживает. Ежегодно результаты падают, количество участников ЕГЭ по этому предмету снижается», – подчеркнул министр.

Вместе с тем школьники стали больше интересоваться информатикой и обществознанием.

По мнению Хадиуллина, нужно менять и правила приема в вузы. «Там есть выбор – физика или информатика. И выбирают информатику. Если ты хочешь стать инженером, то должен выбрать физику, не информатику. Информационное направление повышается, но естественно-научное направление тоже должно развиваться. И мы сейчас разрабатываем концепцию естественно-научного образования», – уточнил спикер.

Хадиуллин считает, что больше внимания должны уделять профориентации и в школах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хадиуллин считает, что больше внимания должны уделять профориентации и в школах. Он привел пример: из-за дефицита учителей в прошлом учебном году создали 180 профильных классов психолого-педагогического направления. «Были удивлены, насколько дети креативно, с творчеством относятся к этой профессии. Получается, что они в дальнейшем готовы стать педагогами. Вот такая же подготовка должна быть по всем остальным направлениям, в том числе подготовка инженеров», – заметил он.

Кроме того, по его словам, чтобы сделать предметы физики, химии, математики и биологии занимательными, кабинеты нужно оснащать современным оборудованием. Но на это нужны дополнительные деньги, в том числе из федерального бюджета.

По мнению Ильсура Хадиуллина, лучше обучаться в школах с опытными учителями, а не надеяться на репетиторов, которые «приходят зарабатывать деньги» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы все время говорим, что ребенок должен находиться в школе»

С экзаменов в этом году удалили только одного подростка. Он обучался дома, получая семейное образование. Подтвердить же свои знания по русскому языку выпускник пришел со шпаргалкой. «Пересдать экзамен и получить аттестат он сможет не ранее сентября. Вот результат отдаления ребенка от школы», – сказал Хадиуллин.

В республике всего около 2,5 тыс. детей сейчас обучается на дому. «Мы все время говорим, что социализация должна быть, ребенок должен находиться в школе. Понятно, законы позволяют, и есть разные ситуации: кому-то нужно съездить на лечение, у кого-то семейные проблемы, другие уважительные причины. Но когда ребенка просто забирают из школы… И когда наступает период государственной итоговой аттестации, мы даже не знаем, чем он занимался», – посетовал министр.

По его мнению, лучше обучаться в школах с опытными учителями, а не надеяться на репетиторов, которые «приходят зарабатывать деньги».

«Это не обвинение всех повально, но есть люди “нечистоплотные”, и вот, пожалуйста, – такой результат. Не было бы ни одного удаления. А тут и штраф получил, и удаление, и испортил себе жизнь. В этом виноваты родители. Мы обвиняем родителей, не ребенка», – заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин напомнил, что 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания Фото: © «Татар-информ»

Около 70% бюджетных мест в Татарстане выделено трем вузам

Хадиуллин напомнил, что 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания. Прием абитуриентов в Татарстане ведут 45 высших учебных заведений. В этом году они предоставят 21,1 тыс. бюджетных мест на бакалавриат, специалитет и магистратуру.

Две трети бюджетных мест приходится на три вуза: Казанский федеральный университет – 7,3 тыс., Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) – 4,2 тыс., Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) – 2,4 тыс.

Больше всего «бюджетников» готовы обучить на инженерно-технических специальностях и педагогике. Среди них такие направления, как «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Электро- и теплоэнергетика», «Химические технологии», «Машиностроение», «Физическая культура» и «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Бесплатных мест стало больше на «Ядерную энергетику», «Историю и археологию», «Философию», «Средства массовой информации», «Фармацию», «Архитектуру». Меньше – на гуманитарные направления: «Социологию», «Востоковедение», «Изобразительные виды искусств».

При этом около 10% бюджетных мест в вузах – 2,1 тыс. – уже зарезервированы для Героев России и детей участков специальной военной операции. «В пределах специальной квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний. Исключение – дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности», – заключил министр.