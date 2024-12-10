Лучше, чем в среднем по России: как Татарстан выполняет путинскую программу догазификации

«Мы не только выполнили, мы перевыполнили программу, которая изначально намечалась», — рассказали о результатах догазификации в Татарстане с 2021 года в Правительстве РТ. Какие садоводческие товарищества смогут попасть в программу, почему в республике остаются 306 населенных пунктов без газа — в материале «Татар-информа».





С 2021 года в России работает программа догазификации. Это подключение домов к газораспределительным сетям

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане уровень газификации достиг 97,8%

С 2021 года в России работает программа догазификации. Это подключение домов к газораспределительным сетям. Газ проводят бесплатно до границ земельного участка, то есть в населенном пункте уже должен быть газопровод. В Татарстане оператором догазификации стал «Газпром трансгаз Казань».

Когда программа только стартовала, поступили заявки от владельцев 18 тыс. домов на догазификацию. В итоге на сегодня подключено гораздо больше – газ подведен к 28,8 тыс. участков.

«Мы не только выполнили, мы перевыполнили программу, которая изначально намечалась», – заявил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Всего к настоящему времени суммарно подано свыше 34 тыс. заявок, заключено 32,8 тыс. договоров.

«В Татарстане в целом уровень газификации является одним из наиболее высоких в России. Он достиг 97,8%», – заявил на брифинге в Кабмине РТ заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев.

По поручению Президента России Владимира Путина с 2022 года в программу включили объекты образования и медучреждения, где отсутствовал газ. В Татарстане это 24 школы и детсада и 37 медучреждений.

Марат Минибаев: «В Татарстане в целом уровень газификации является одним из наиболее высоких в России. Он достиг 97,8%» Фото: prav.tatarstan.ru

Результаты программы догазификации

В Татарстане по программе догазификации газ довели до границ 28,8 тыс. участков, из них 81% домовладений уже подключены.

«Счастливыми потребителями природного газа стали 23 258 домов. У них уже подключена “внутрянка”, они топят свои котлы, разжигают газовые плиты. Процент подключенных домов – 81%, это от доведенных до забора. В среднем по России – 55%. Представляете, насколько мы среднероссийский показатель обгоняем», – сказал Усманов, отвечая «Татар-информу».

Программой догазификации пользуются и люди, которые не сильно в этом нуждаются. Это одна из причин, почему процент подключенных домов не 100%.

«Грубо говоря, человек имеет жилье в городе. При этом у него есть где-то в деревне участок. Пока бесплатно, почему бы и не довести до забора? А не торопится подключать, потому что это для него на сегодняшний день не актуально, это не единственное его жилище», – сказал Усманов.

В 2024 году «Газпром трансгаз Казань» совместно с Минпромторгом РТ и главами муниципальных образований провели повторную инвентаризацию по всем потенциальным потребителям газа. Получилась цифра – 38 тыс. домовладений. «Мы видим, что они потенциально еще захотят газифицироваться», – пояснил Усманов.

Все эти заявки будут удовлетворяться, если соответствуют критериям. Проблем с финансированием Усманов не видит.

«Процент подключенных домов – 81%, это от доведенных до забора. В среднем по России – 55%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Садоводческие товарищества бесплатно подключают к газу, но с условиями

В этом году Путин во время Послания Федеральному Собранию поручил провести газ бесплатно в садоводческие товарищества. В Татарстане составили план газификации СНТ, в который попадают 570 домовладений в 13 муниципальных районах Татарстана.

«Почему так немного? Входят только те СНТ, которые находятся в границах газифицированного населенного пункта или в отношении которых по программе газификации содержится объект, который должен к ним подойти в этом году», – сказал замглавы Минпромторга РТ.

Минибаев добавил, что это должен быть не дачный домик, не щитовой домик. Чтобы быть бесплатно подключенными к газу, это должны быть дома, пригодные для проживания.

«СНТ должно располагаться в границах населенного пункта, тогда по заявке мы обязаны бесплатно провести газопровод по программе догазификации. Если участок СНТ находится в негазифицированном населенном пункте, то доведение газопровода до границы этого СНТ будет осуществляться за плату. В этом случае под постановление Правительства этот объект не попадает», – пояснил гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Есть еще условия. Например, нужно провести собрание садоводов и по итогами оформить протокол по форме, утвержденной Росреестром. Кроме того, в охранной зоне газопровода ничего нельзя строить, а для техобслуживания газопроводов будут приезжать грузовики «Газпрома».

«Товарищество садоводов должно взвесить все за и против, и в протоколе надо определить целесообразность проведения газа на их участке. Только после подписания этого протокола мы будем готовы приступить к бесплатной догазификации», – сказал Усманов.

Рустем Усманов: «Ключевая ставка стала другой, цены на оборудование и материалы выросли. Конечно, сегодня потребитель полностью в эти 100 тысяч не впишется» Фото: prav.tatarstan.ru

Субсидии до 100 тыс. рублей на подключение газа к дому

Сейчас субсидия на подключение газа к дому составляет 100 тыс. рублей. В 2024 году в Татарстане на эти цели выделено 92 млн рублей. Уже обратились за субсидией владельцы 966 домов, 908 из которых получили субсидии более чем на 88 млн рублей.

Правом на субсидию могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также члены их семей, инвалиды первой и второй групп. Кроме того, льгота предоставляется семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, многодетным и малоимущим семьям с доходом менее 19 тыс. рублей на человека в месяц, а также семьям участников специальной военной операции. Для получения субсидии нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Субсидию можно получить только по факту проведенных работ по газификации. То есть изначально нужно потратить личные средства.

«Потребитель должен сначала понести затраты, предъявить документы, и только потом Министерство соцзащиты выплатит им эту компенсацию. Наверное, не всегда человек может найти этот стартовый капитал. Было бы лучше, если сначала получить деньги, на них купить оборудование и расплачиваться с подрядчиком за монтаж», – сказал гендиректор «Газпром трансгаз Казань».

При этом из-за роста цен на оборудование и материалы этих самых 100 тыс. рублей может и не хватить, чтобы провести газ внутри границ участка домовладения и приобрести внутридомовое газовое оборудование.

«Ключевая ставка стала другой, цены на оборудование и материалы выросли. Конечно, сегодня потребитель полностью в эти 100 тысяч не впишется. Хотя основную массу оборудования можно компенсировать за счет этих денег. Мы готовы помогать человеку в выборе оборудования. Есть достаточно недорогие и качественные отечественные производители. Вся линейка оборудования, которая находится в доме, сегодня производится в России. По качеству и надежности практически не уступает импортным аналогам», – сказал Усманов.

В Татарстане газа нет почти в трех сотнях населенных пунктов Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане газа нет в 306 населенных пунктах, подключат ли их?

В Татарстане газа нет почти в трех сотнях населенных пунктов.

«Негазифицированными остаются 306. По ним работа продолжается, поскольку программы ежегодно утверждаются, финансируются. Вопросов по деньгам нет, все в плановом порядке идет в соответствии с графиком, который утверждает Минпромторг РТ», – пояснил гендиректор «Газпром трансгаз Казань».

Решение принимается исходя из целесообразности строительства инфраструктуры, а документ утверждает Минпромторг РТ. Если проводить газ экономически невыгодно, то останутся только электричество и другие виды топлива.

«Должны понимать, что если в деревне пять домов, а до нее надо тащить 100 километров газопровода — конечно, это, мягко говоря, отрицательная рентабельность, здесь никакого эффекта мы не получим. На эти деньги можно построить гораздо больше объектов, где нуждающихся будет существенно больше», — заявил Усманов.

До сих пор нельзя подписать договор на техобслуживание газового оборудования онлайн Фото: © «Татар-информ»

Когда договоры с газовиками перейдут в онлайн?

У Усманова журналисты поинтересовались, почему до сих пор нельзя подписать договор на техобслуживание газового оборудования онлайн.

«К сожалению, постановлением Правительства так определено, что требуется бумажный носитель и живая подпись клиента. Это глупость какая-то, несуразность!» – сокрушался Усманов.

Он заявил, что компания ведет работу, в том числе с депутатским корпусом Госдумы РФ, и приводит свои обоснования, чтобы изменить это постановление Правительства.

«Для нас самих было бы гораздо удобнее, если бы договор подписывался дистанционно. Возможностей для этого на сегодняшний день масса: через личный кабинет на сайте, через мобильное приложение, где уже можно провести оплату за газ», – добавил гендиректор.