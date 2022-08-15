«Лучше, чем в городе»: врач получила 1 млн рублей подъемных и построила дом под Казанью

Врач общей практики Эльвира Фатыхова из Казани переехала на Высокую Гору. По федеральной программе «Земский доктор» в 2013 году она получила один миллион рублей, построила дом, где сейчас проживает с семьей. Корреспондент «Татар-информа» побывала в гостях у Эльвиры.

Врач общей практики Эльвира Фатыхова из Казани переехала на Высокую Гору Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Эльвира Фатыхова – врач амбулаторно-поликлинического отделения Высокогорской центральной районной больницы, также она является заместителем главврача по оказанию медицинской помощи населению. Эльвира выросла в селе Шадчи Мамадышского района в семье медиков.

«Врачом хотела стать с детства, потому что мой папа был врачом общей практики, а мама – медсестра. Профессия медика мне знакома с детства. Медицина для меня была единственным желанным направлением, куда-то в другое место идти даже не думала. После 11 класса поступила на факультет педиатрии КГМУ, после 6 курса прошла два года ординатуры на специальность врача общей практики.

Вышла замуж, родилась наша дочка Адиля. С мужем Денисом с самого начала планировали жить не в самой Казани, а где-нибудь в пригороде. Нам понравился Высокогорский район – и к городу близко, вся инфраструктура есть, есть возможности. Решила по программе «Земский доктор» устроиться в Центральную районную больницу на Высокой Горе. Мы стали строить дом на выделенные 1 миллион рублей. Пока шло строительство, ездили на работу из города. А до этого я работала в консультативно-диагностическом центре в Авиастроительном районе Казани», – рассказала о себе Эльвира.

Вот так в селе Высокая Гора супруги построили двухэтажный дом площадью 150 квадратных метров. В семье родился второй ребенок – сын Рамиль.

«Никогда не жалела, что переехали сюда., – говорит Эльвира. – Когда приезжаем в Казань, просто радуемся, что живем в своем доме за городом. Это же так хорошо – свой огород, свой двор. Дети в любой момент могут выйти погулять на свежем воздухе.

Здесь же все есть – школы, детские сады, места отдыха… И к городу близко. И люди здесь душевные, отзывчивые. Когда в первый раз пришла на работу, очень удивилась атмосфере в Высокогорской больнице. Такие добрые люди, всегда помогали. В то время ведь была еще молодым специалистом, опыт небольшой. Чувствовалось, что в больнице есть связь между молодым и старшим поколением», – рассказывает Эльвира Фатыхова.

Вместе с Эльвирой мы побывали у нее на работе. У двери кабинета застали несколько пациентов. Они очень были рады видеть своего врача и спешили рассказать ей о своих проблемах. Хотя это была не ее смена, Эльвира приняла их.

По федеральной программе «Земский доктор» в 2013 году Эльвира Фатыхова получила 1 миллион рублей и построила двухэтажный дом площадью 150 квадратных метров Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

«Надо иметь сострадание к больному»

«Люди больше жалуются на заболевания сердечно-сосудистой системы, у них повышается давление. Также часто встречаются сахарный диабет, грудной, шейный, поясничный остеохондроз, инфекции мочеполовых путей. Новая поликлиника открылась в декабре 2021 года, теперь здесь есть все удобства для населения. Современное оборудование, приборы, выделили штатные единицы, поэтому проблем с кадрами тоже практически нет.

В кабинетах компьютеры, есть интернет. Есть также комната отдыха. Мы очень довольны», – говорит Эльвира Фатыхова.

В работе врача недостаточно быть просто компетентным и опытным специалистом, очень важны человеческие качества – доброта, умение войти в положение, сострадание к больному, считает собеседница.

«Врач в первую очередь должен быть Человеком с большой буквы. Должен каждого пациента пропускать через себя – должны быть и сострадание, и компетентность. Надо сочувствовать человеку, проявить милосердие. В то же время хороший врач должен иметь обширные знания в своей области, правильно ставить диагноз и правильно проводить лечение.

Как и в любой профессии, трудности в работе врача, конечно, тоже есть. Симптомы болезни могут быть не такие, как в книге, могут быть какие-то скрытые признаки, болезнь может протекать немного по-другому. Недостаточный объем исследований клинической лаборатории, диагностических процедур. Бывают и ночные дежурства – на сутки оставляешь семью, дом. Спасибо мужу, он поддерживает, понимает», – говорит молодой врач.

«Врач в первую очередь должен быть Человеком с большой буквы. Должен каждого пациента пропускать через себя» Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Как и болезни, и характеры у людей попадаются разные – некоторые не понимают специфики работы врача, всегда готовы найти недостатки, обвинить врача в чем-либо. И в таких случаях доктор должен уметь найти подход к человеку.

«Разные бывают люди, мы стараемся объяснять так, чтобы человек понял правильно, по возможности помочь, не ссориться с пациентами, не допускать скандалов», – говорит она.

По словам мужа Дениса, Эльвира их «личный семейный врач»: всегда позаботится о здоровье близких, а если какое-то недомогание – вылечит.

«Конечно, очень ответственная у нее работа, устает, тяжело. Бывают и вечерние, ночные смены, мы уже к этому привыкли. Особенно в период пандемии таких дежурств было много.

Я слышу от людей и по своим наблюдениям вижу – человек она очень ответственный, постоянно беспокоится. Может и ночью вспомнить какого-нибудь своего больного. Если ей самой покажется, что что-то у кого-то недосмотрела, мы вместе можем поехать – говорю ей: “Если переживаешь, давай вместе поедем к нему домой, еще раз посмотришь”.

Из Казани на Высокую Гору переехали с большим желанием. Здесь нам и раньше нравилось. Когда появилась возможность по федеральной программе, тут же решились переехать. Мы с детства жили в деревне в своем доме. По сравнению с квартирой в городе так намного больше нравится», – поделился Денис.

К детям в гости из Ставрополья приехала также мама Дениса. По словам женщины, Эльвира даже на расстоянии очень помогает профессиональными советами.

«Никогда не жалела, что переехали сюда. Когда приезжаем в Казань, просто радуемся, что живем в своем доме за городом» Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

«Ей, конечно, все время звонят. Рассказывают о своем здоровье, делятся, она всех выслушает, не отказывает. Иногда даже удивляешься, что же они и дома ее беспокоят. А она все время в телефоне. Очень добросовестно относится к своей работе. Дел у нее выше крыши, еще ведь и за огородом смотреть надо, и дома, по хозяйству работы много. И за огурцы-помидоры свои переживает.

И мне она постоянно советами помогает. Если позвоню оттуда, скажу “тут болит, там болит”, она меня учит, чего попить, как лечить. Если надо что-то полечить – ноги или спину, приезжаю сюда», – рассказала свекровь Эльвиры.

Несмотря на господдержку, неплохие зарплаты, молодые специалисты не торопятся ехать на село. Причину Эльвира видит в том, что в отдаленных районах сельскому врачу придется столкнуться не только с проблемой жилья.

«Думаю, люди не готовы жить в сельской местности. Особенно в отдаленных от столицы районах, там, наверное, инфраструктура не так развита. Поэтому в таких районах не хватает кадров, оборудования, нет высокотехнологичной медицинской помощи. А что касается подъемных – да, это солидная сумма. Но, если начать строиться, думаю, 1 миллиона не хватит, даже когда мы получали, не хватило. Были свои какие-то сбережения, родители помогали», – говорит она.

Тем временем есть надежда, что династия врачей в будущем продолжится. Во-первых, один из младших братьев Эльвиры в этом году окончил 6 курс КГМУ. Дети самой Эльвиры тоже присматриваются к профессии.

«Хотела бы, чтобы мои дети тоже были врачами. Адиля поначалу хотела стать стоматологом, сейчас желание изменилось – хочет учиться на психолога. А Рамиль хочет стать зубным врачом… Посмотрим», – поделилась Эльвира Фатыхова.

Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского