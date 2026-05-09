«Лучше, чем на лошади»: Путин пошутил о нелегком пути Фицо в Москву

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле в шутку прокомментировал сложный маршрут словацкой делегации в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом переговоров Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход нескольких стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешение на пролет.

«Долгая дорога, чтобы сюда добраться?» – поинтересовался Путин у словацкого премьера.

Президент России также выразил недоумение из-за ограничений на перелет делегации. «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – сказал Путин.

Фицо отметил, что нынешняя поездка оказалась короче предыдущей. По его словам, самолет правительства Словакии следовал через воздушное пространство Чехии и Германии, а затем над Балтийским морем под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии. Дорога заняла около четырех часов.

«Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил Фицо, напомнив, что такой вариант также рассматривался.

«Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин. После этого оба политика рассмеялись.