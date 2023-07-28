«Теперь буду пешком ходить»: В Казани автоинспекторы ловили нарушителей на самокатах

Сегодня в Казани сотрудники Госавтоинспекции с участковыми уполномоченными полиции, ПДН и ППС провели совместный рейд под кодовым названием «Самокат».

Этот рейд будет проводиться с 28 июля по 4 августа на территории Казани. Сотрудники будут и пресекать административных правонарушения в части использования средств индивидуальной мобильности, а именно: электросамокатов, моноколес и гироскутеров.

«С начала года на территории города Казани произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 участников получили травмы различной степени тяжести. Из них в 6 ДТП травмы получили несовершеннолетние», – рассказала начальник отделения пропаганды отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани Алия Валиева.

Также она рассказала, что 30 июня 19-летний мужчина, управляя электровелосипедом на Оренбургском тракте ехал слишком быстро и совершил наезд на автомобиль Шевроле. В результате ДТП водитель электровелосипеда получил травмы различной степени тяжести.

«Особое внимание будет уделено лицам, управляющими средствами индивидуальной мобильности, так как с начала летнего периода возросло число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Несмотря на предпринимаемые меры Госавтоинспекцией города Казани, к сожалению, остаются участники дорожного движения, которые воспринимают электрический самокат как игрушку, а не как средство повышенной опасности. СИМ не имеет средств пассивной защиты и поэтому риск получить травмы высокий», – дополнила она.

За нарушение ПДД человек, управляющий СИМ, будет привлечен к административной ответственности штраф составит 800 рублей. Если человек создаст помеху в движении транспорта, то штраф повысится до 1000 рублей. За езду в нетрезвом виде можно расстаться с суммой в 1500 рублей.

Одним из первых сегодня нарушил ПДД Артем Шаруев. Он решил прокатиться на своем самокате впервые по Казани, сам мужчина приехал из Ульяновска. Он неожиданно позитивно отреагировал на штраф.

«Я люблю Казань, это очень красивый город. На самом деле я благодарен сотрудникам ГИБДД за то, что они следят за порядком. В моем родном городе такого внимания к этому нет. Я из Ульяновска. Я очень рад, что взялись за тех, кто ездит на самокатах. Не обращал внимание, что надо спешиваться с самоката, когда рядом пешеходный переход. Теперь буду. Выписали штраф, оплачу его по скидке, всего 400 рублей. Нарушать больше не буду, взял у сотрудников памятку по управлению электросамокатом», – рассказал мужчина.

Следующим на очереди для выписки административного штрафа стал 17 летний Тимур, он со своим совершеннолетним другом катался вдвоем на одном самокате, что также запрещено. Сотрудники ГИБДД и ПДН провели с ним профилактическую беседу и выдали памятку.

«Приехал к другу из Москвы, не знал, что вдвоем нельзя кататься. Первый раз в жизни сегодня на самокате ездил, лучше буду ходить пешком», сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД использующих СИМы: