Лучшая защита – это профилактика: 5 правил жизни без инсульта от невролога

Ежегодно 17 тысяч татарстанцев сталкиваются с инсультом. Как соль вредит сосудам и почему важно уметь распознать инсульт – в пяти простых правилах о том, как защититься от заболевания, «Татар-информу» рассказал заведующий неврологическим отделением МКДЦ Марат Сайхунов в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом.

Марат Сайхунов напомнил, чем важна профилактика и какие правила необходимо соблюдать, чтобы инсульт не настиг Фото: © «Татар-информ»

Ежегодно 16-17 тысяч татарстанцев впервые сталкиваются с острым нарушением мозгового кровообращения, проще говоря, с инсультом. Эта сердечно-сосудистая катастрофа крайне опасна. Нередко она приводит к тяжелым последствиям, инвалидности и даже смерти.

Заведующий неврологическим отделением Межрегионального клинико-диагностического центра Марат Сайхунов напомнил «Татар-информу», чем важна профилактика и какие правила необходимо соблюдать, чтобы инсульт не настиг.

Избыток массы – это запускающий механизм, который может привести к развитию сахарного диабета, нарушению липидного обмена Фото: ru.freepik.com

Правило 1: Следите за своим весом

Чтобы избежать инсульта, необходимо придерживаться основных принципов здорового образа жизни.

«Обязательно следите за своим весом. Избыток массы – это запускающий механизм, который может привести к развитию сахарного диабета, нарушению липидного обмена. Они в свою очередь приводят к атеросклерозу, повышенному давлению, а это прямые факторы риска к развитию инсульта», – отметил невролог.

Контроль веса поможет избежать появления сразу нескольких проблем со здоровьем, которые легко могут привести к сосудистой катастрофе.

«Не менее 40 минут в день надо посвящать занятиям спортом или прогулкам быстрым шагом» Фото: © «Татар-информ»

Правило 2: Без физических нагрузок никуда

Еще одним шагом на пути к здоровой жизни без инсульта, по словам Марата Сайхунова, является ежедневная физическая нагрузка.

Не менее 40 минут в день надо посвящать занятиям спортом или прогулкам быстрым шагом.

Золотое правило – количество килокалорий, которые поступают с пищей, должно соответствовать нагрузке.

«Переизбыток соленого приводит к повышению артериального давления. Потому что вода идет за солью» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правило 3: Соленого – меньше, переизбыток соли приводит к повышенному давлению

Волшебных продуктов, которые предостерегли бы от развития инсульта, не существует, отметил врач МКДЦ. Достаточно просто правильно питаться. Именно правильное питание поможет избежать появления лишнего веса и повышенного холестерина.

«Побольше овощей и фруктов. Меньше сладкого, соленого. Переизбыток соленого приводит к повышению артериального давления. Потому что вода идет за солью. Чем больше соли употребляем, например на ужин съели рыбу соленую, наутро отекает лицо, появляются мешки под глазами, это говорит о том, что происходит задержка жидкости в организме», – объяснил доктор.

Много соли накапливается в кровеносном русле, она выводится через почки. Сразу за солью идет вода, а ее очень много, и почки не успевают выводить воду, вода задерживается в кровеносном русле, а это повышает давление, отметил невролог.

Гипертоникам врач посоветовал значительно сократить потребление соли.

«Надо всем, кому положено по возрасту, проходить диспансеризацию. В зоне риска по развитию инсульта пожилые люди и те, кто болеет атеросклерозом, сахарным диабетом, артериальной гипертонией» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правило 4: Диспансеризация обязательна

«Надо всем, кому положено по возрасту, проходить диспансеризацию. Если выявляются факторы риска, то нужно их контролировать», – отметил заведующий неврологическим отделением МКДЦ.

Показатели жизнедеятельности организма должны быть в норме или хотя бы к ней стремиться. Если медики уже назначали терапию, важно беспрекословно соблюдать все рекомендации своего врача. Марат Сайхунов напомнил, что в зоне риска по развитию инсульта пожилые люди и те, кто болеет атеросклерозом, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, люди с избыточной массой тела и повышенным уровнем холестерина.

«Есть еще один вариант инсульта – кровоизлияние. При нем, как правило, заболевание начинается с интенсивной головной боли и часто случается потеря сознания» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правило 5: Как выглядит инсульт – надо знать

Невролог напомнил, что инсульт возникает внезапно. Появляется асимметрия лица, слабость в руке и ноге с одной стороны, может нарушиться чувствительность конечностей, наблюдается общее снижение сил и неустойчивость при ходьбе.

«Есть еще один вариант инсульта – кровоизлияние. При нем, как правило, заболевание начинается с интенсивной головной боли и часто случается потеря сознания», – добавил врач.

Важно, что головная боль в случае инсульта нетипичная. Пациенты должны отметить, что в этот раз боль другая, не как обычно.

При появлении таких симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь. Важно, чтобы к врачам пациент попал в первый час после появления тревожных симптомов, потому что только так вероятнее всего удастся избежать тяжелых последствий и восстановить здоровье человека после серьезной сердечно-сосудистой катастрофы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Риски инсульта, связанные с Covid-19, стали меньше

Марат Сайхунов заметил, что сейчас не так много инсультов, которые стали последствиями перенесенной коронавирусной инфекции, как в прошлые годы. Тогда неврологи и кардиологи видели, что число инсультов и инфарктов значительно увеличилось – виной тому был Covid-19, после которого значительно сгущалась кровь и образовывались тромбы.

«Надо сказать, что последние штаммы Covid-19 не так действуют на свертывающую систему крови, они не так часто вызывают пневмонию, как это было в первые волны. Тогда практически 90% случаев заболевания заканчивались пневмониями разной степени тяжести и изменениями свертывающей системы. Сейчас мы не так часто с этим сталкиваемся. Инсультов, связанных с ковидом, стало меньше», – отметил Марат Сайхунов.

Врач напомнил, что здоровье нужно проверять регулярно, независимо от перенесенного коронавируса. Только так удастся предотвратить развитие инсульта.