Лучшая защита – это профилактика: 5 правил жизни без инсульта от невролога
Ежегодно 17 тысяч татарстанцев сталкиваются с инсультом. Как соль вредит сосудам и почему важно уметь распознать инсульт – в пяти простых правилах о том, как защититься от заболевания, «Татар-информу» рассказал заведующий неврологическим отделением МКДЦ Марат Сайхунов в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом.
Ежегодно 16-17 тысяч татарстанцев впервые сталкиваются с острым нарушением мозгового кровообращения, проще говоря, с инсультом. Эта сердечно-сосудистая катастрофа крайне опасна. Нередко она приводит к тяжелым последствиям, инвалидности и даже смерти.
Заведующий неврологическим отделением Межрегионального клинико-диагностического центра Марат Сайхунов напомнил «Татар-информу», чем важна профилактика и какие правила необходимо соблюдать, чтобы инсульт не настиг.
Правило 1: Следите за своим весом
Чтобы избежать инсульта, необходимо придерживаться основных принципов здорового образа жизни.
«Обязательно следите за своим весом. Избыток массы – это запускающий механизм, который может привести к развитию сахарного диабета, нарушению липидного обмена. Они в свою очередь приводят к атеросклерозу, повышенному давлению, а это прямые факторы риска к развитию инсульта», – отметил невролог.
Контроль веса поможет избежать появления сразу нескольких проблем со здоровьем, которые легко могут привести к сосудистой катастрофе.
Правило 2: Без физических нагрузок никуда
Еще одним шагом на пути к здоровой жизни без инсульта, по словам Марата Сайхунова, является ежедневная физическая нагрузка.
Не менее 40 минут в день надо посвящать занятиям спортом или прогулкам быстрым шагом.
Золотое правило – количество килокалорий, которые поступают с пищей, должно соответствовать нагрузке.
Правило 3: Соленого – меньше, переизбыток соли приводит к повышенному давлению
Волшебных продуктов, которые предостерегли бы от развития инсульта, не существует, отметил врач МКДЦ. Достаточно просто правильно питаться. Именно правильное питание поможет избежать появления лишнего веса и повышенного холестерина.
«Побольше овощей и фруктов. Меньше сладкого, соленого. Переизбыток соленого приводит к повышению артериального давления. Потому что вода идет за солью. Чем больше соли употребляем, например на ужин съели рыбу соленую, наутро отекает лицо, появляются мешки под глазами, это говорит о том, что происходит задержка жидкости в организме», – объяснил доктор.
Много соли накапливается в кровеносном русле, она выводится через почки. Сразу за солью идет вода, а ее очень много, и почки не успевают выводить воду, вода задерживается в кровеносном русле, а это повышает давление, отметил невролог.
Гипертоникам врач посоветовал значительно сократить потребление соли.
Правило 4: Диспансеризация обязательна
«Надо всем, кому положено по возрасту, проходить диспансеризацию. Если выявляются факторы риска, то нужно их контролировать», – отметил заведующий неврологическим отделением МКДЦ.
Показатели жизнедеятельности организма должны быть в норме или хотя бы к ней стремиться. Если медики уже назначали терапию, важно беспрекословно соблюдать все рекомендации своего врача. Марат Сайхунов напомнил, что в зоне риска по развитию инсульта пожилые люди и те, кто болеет атеросклерозом, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, люди с избыточной массой тела и повышенным уровнем холестерина.
Правило 5: Как выглядит инсульт – надо знать
Невролог напомнил, что инсульт возникает внезапно. Появляется асимметрия лица, слабость в руке и ноге с одной стороны, может нарушиться чувствительность конечностей, наблюдается общее снижение сил и неустойчивость при ходьбе.
«Есть еще один вариант инсульта – кровоизлияние. При нем, как правило, заболевание начинается с интенсивной головной боли и часто случается потеря сознания», – добавил врач.
Важно, что головная боль в случае инсульта нетипичная. Пациенты должны отметить, что в этот раз боль другая, не как обычно.
При появлении таких симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь. Важно, чтобы к врачам пациент попал в первый час после появления тревожных симптомов, потому что только так вероятнее всего удастся избежать тяжелых последствий и восстановить здоровье человека после серьезной сердечно-сосудистой катастрофы.
Риски инсульта, связанные с Covid-19, стали меньше
Марат Сайхунов заметил, что сейчас не так много инсультов, которые стали последствиями перенесенной коронавирусной инфекции, как в прошлые годы. Тогда неврологи и кардиологи видели, что число инсультов и инфарктов значительно увеличилось – виной тому был Covid-19, после которого значительно сгущалась кровь и образовывались тромбы.
«Надо сказать, что последние штаммы Covid-19 не так действуют на свертывающую систему крови, они не так часто вызывают пневмонию, как это было в первые волны. Тогда практически 90% случаев заболевания заканчивались пневмониями разной степени тяжести и изменениями свертывающей системы. Сейчас мы не так часто с этим сталкиваемся. Инсультов, связанных с ковидом, стало меньше», – отметил Марат Сайхунов.
Врач напомнил, что здоровье нужно проверять регулярно, независимо от перенесенного коронавируса. Только так удастся предотвратить развитие инсульта.