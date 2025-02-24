Лучшая версия Большунова и прорыв Фардиева: чего ждать от чемпионата РФ по лыжам в Казани

1 марта в Казани стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» обсудили значимость турнира для Татарстана, форму Александра Большунова, а также возможность возвращения наших спортсменов на международную арену. Подробности – в репортаже «ТИ-Спорта».





Чемпионат России по лыжным гонкам – знаковое событие не только для спортсменов и зрителей, но и для региона-организатора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Качественный скачок лыжного спорта в Татарстане при Фардиеве

Чемпионат России по лыжным гонкам – знаковое событие не только для спортсменов и зрителей, но и для региона-организатора. Так, первенство впервые в своей истории примет Казань. Соревнования пройдут с 1 по 9 марта. В целом лыжный спорт Татарстана сделал качественный рывок при президенте Федерации республики по этому виду спорта и вице-президенте российской Федерации по лыжным гонкам Ильшате Фардиеве.

Проведение главного старта лыжного сезона России в Татарстане – это большое признание для спортивного сообщества республики. Ранее на новой трассе поселка Мирный прошел этап Кубка России, что стало некой репетицией перед чемпионатом страны.

Ильшат Фардиев: «Мы все силы свои – и организаторские, и материальные – и финансовые ресурсы бросили, чтобы абсолютно все было удобно с учетом тех предложений и замечаний со стороны главных судей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гонки на Кубок России в казанском поселке Мирный прошли на высоком уровне. На чемпионате России планку собираются поднять еще выше. Как сказал сегодня Ильшат Фардиев, условия в Мирном были улучшены с учетом замечаний после Кубка России.

«Проведение чемпионата – это очень важная составляющая. Мы все силы свои – и организаторские, и материальные – и финансовые ресурсы бросили, чтобы абсолютно все было удобно с учетом тех предложений и замечаний со стороны главных судей, а также тренеров, спортсменов и зрителей, которые были на пятом этапе Кубка Российской Федерации. Сейчас уже шлифуем абсолютно все», – сообщил он.

Владимир Леонов: «Мы постараемся сделать максимум, приложить все усилия для того, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы не первый год доказываем, что Казань – спортивная столица»

В свою очередь, министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил значимость этого события, заявив, что это большая честь для региона.

«Для нас очень большая честь, для Татарстана, для Казани. Мы постараемся сделать максимум, приложить все усилия для того, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне. Мы не первый год доказываем, что Татарстан и Казань – это очень спортивный регион, Казань – спортивная столица. При этом чемпионат России по лыжным гонкам мы проведем впервые. И я уверен, что все будет на самом высоком уровне», – сказал Леонов.

Егор Сорин: «Я понимаю, что это будет не очередной чемпионат России, а такой, которого еще никогда до этого не было» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тренер сборной России Егор Сорин поддержал эту мысль и рассказал, чем будет уникален чемпионат России в Казани.

«Мои спортсмены видели, как тут относятся к лыжным гонкам. Я понимаю, что это будет не очередной чемпионат России, а такой, которого еще никогда до этого не было. И уверен, что самоотдача и ответственность спортсменов будут на самом высоком уровне», – заявил Сорин.

Савелий Коростелев: «Мы понимаем, какой высокий уровень будет, какую планку поставит в этом году Казань для следующего чемпионата России» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Один из лидеров сборных России и Татарстана Савелий Коростелев добавил, что Казань повысит планку для последующих чемпионатов России по лыжным гонкам.

«Мы понимаем, какой высокий уровень будет, какую планку, я думаю, поставит в этом году Казань для следующего чемпионата России. Поэтому все ждем начала весны, начала соревнований. Я более чем уверен, что это будет один из самых ярких праздников спорта за последнее время в России», – отметил Коростелев.

Про Большунова и возвращение на международную арену

На пресс-конференции также затронули тему международных соревнований. В первую очередь заговорили про перспективы и текущую спортивную форму одного из самых титулованных лыжников планеты – Александра Большунова.

В нынешнем сезоне лыжник представляет сборную Татарстана, но золотых медалей в новом качестве пока не собрал. После неудач в Кубке России он полетел на сборы в Италию вместе с другими представителями сборной Татарстана – Савелием Коростелевым, Дарьей Непряевой и Сергеем Волковым. Там Большунов заодно победил в коммерческой гонке Sudtirol Moonlight Classic. Егор Сорин высказался о работе Александра в Европе, указав, что Большунов под руководством Юрия Бородавко хорошо поработал на сборах и предстанет на чемпионате России в хорошей форме.

В нынешнем сезоне Александр Большунов представляет сборную Татарстана, но золотых медалей в новом качестве пока не собрал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я уверен, что они с Юрием Викторовичем все спланировали правильно и он подойдет в оптимальных кондициях. Конечно же, хотелось мне и моим спортсменам, чтобы мы соревновались с лучшей версией Большунова», – заявил тренер.

После этого Коростелев ответил на вопрос о перспективах возвращения России на международные соревнования. Ранее норвежское издание Dagbladet обнародовало результаты скандального опроса лыжников, согласно которому 51,8 процента участников Кубка мира возражают против возвращения россиян на мировую арену со следующего сезона.

«Скажите, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Думаю, вы поняли, о чем я (смеется). То есть 50 на 50, и плюс это мнение спортсменов чисто для интересов федерации. Я думаю, что они будут учитывать это мнение, но в самую последнюю очередь», – поделился Савелий.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ранее Мирный принимал Кубок России

Чемпионат России по лыжным гонкам не первый и точно не последний турнир по лыжным гонкам, который примет в этом году поселок Мирный. Ранее на его территории состоялся Кубок России, где представители сборной Республики Татарстан уже традиционно заняли высокие места.

Так, Наталья Терентьева взяла золото в гонке на 10 километров свободным стилем, а также серебро на спринте классическим стартом. Анастасия Фалеева же на этом спринте взяла золото. Также первое место заняла и Дарья Непряева в гонке 10 км + 10 км, скиатлон.

У мужчин золото брал Савелий Коростелев в гонке на 15 километров свободным стилем. Также он занял второе место в скиатлоне 10 + 10 километров. Первое место же в скиатлоне занял Сергей Ардашев.