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«Лучшая награда – семья, которая снова вместе»: как в Татарстане спасают от алкоголизма
Татарстанский проект помогает детям оставаться в трезвых семьях
Республиканская программа «Точка трезвости» дает шанс зависимым от алкоголя родителям вылечиться и не потерять своих детей, которых уже готовы забрать в детский дом. О том, сколько татарстанцев в этом году вернулись к трезвому образу жизни, об историях участников проекта «Татар-информу» рассказал медицинский психолог программы Булат Леонтьев.
Для кого и как работает «Точка трезвости»?
«Точка трезвости» – это татарстанский проект, который направлен на воссоединение семей. В него попадают родители с алкогольной зависимостью, если у них хотят забрать детей или их уже отправили в детский дом. Благодаря «Точке трезвости» мама и папа могут вылечиться от алкогольной зависимости и вернуть детей в свою уже здоровую семью.
Направление на участие в проект семьи получают от социальной защиты. Помогают мужчинам и женщинам со всего Татарстана. В этом году в программу «Точка трезвости» вступили 185 человек, 159 участников ее успешно завершили.
«Почему человек становится зависимым? Начнем с детства. Есть определенные инстинкты, например социальный – общение, внимание, уважение, одобрение, желание быть принятым в обществе, чувствовать себя его частью. Есть инстинкт самосохранения, который отвечает за физическую и материальную безопасность, – ребенку должно быть комфортно. И третий – инстинкт размножения: ребенок должен видеть хороший пример взаимоотношений между мамой и папой», – рассказал «Татар-информу» медицинский психолог программы «Точка трезвости» Булат Леонтьев.
И если какая-то из этих составляющих дает сбой – например, ребенок недополучил внимания, общения, уважения, то он ищет это на стороне – так он приходит в разные компании, а там алкоголь или наркотики. В этом он находит именно то, что искал, то, что ему так не хватало.
«Алкоголь становится другом, помощником, средством ухода от проблем»
От алкоголизма врачи Республиканского клинического наркодиспансера, конечно же, начинают лечить пациента медикаментозно. Но не всегда помочь человеку можно только с помощью лекарств и кодировки. По словам Булата Леонтьева, истинная проблема алкоголика кроется в его голове.
«Точка трезвости» построена как цикл занятий. У нас четыре психолога, и у каждого свой цикл из трех занятий. За 8 месяцев мы проект завершаем. Я разбираю процессы в голове: у нас есть центр мотивации, центр удовольствия, центр контроля – они все взаимосвязаны. Когда зависимым это объясняешь, им становится понятно, почему алкоголик дает обещание себе, детям, мамам, папам, но все равно идет и употребляет. Потому что в голове формируется центр мотивации, который отвечает за желание, и голова этот способ запоминает. У человека случаются какие-то проблемы, неудачи, трудности – он приходит к первой рюмке. Голова запоминает этот способ, и при следующих трудностях все повторяется», – отметил психолог.
Булат Леонтьев объяснил: у зависимых людей эмоции разрушены, это называют проблемой замороженности чувств. У алкоголиков происходят скачки – ему либо хорошо, либо плохо. И в этих состояниях люди зависимые зацикливаются: если есть какое-то переживание, они могут находиться в нем сутками. Возникает желание отрицательные эмоции погасить с помощью спиртного.
А еще у зависимого человека негативное мышление – он постоянно думает о плохом, у него низкая самооценка. Алкоголь становится ему другом, помощником, средством, чтобы забыть проблемы.
«Сорвалась, но вернулась»: истории участников проекта
Борющимся с зависимостью читают лекции, они индивидуально занимаются с психологом. Бывало, что участники приходили на группы даже со своими детьми, малышей развлекали в коридоре, пока мама занималась со специалистами.
«Основная идея – это выработать у больных мотивацию, чем-то наполнить их. На проекте участники должны напитаться истинными эмоциями, любовью. Кто-то плачет прямо на лекциях, вспоминая свою жизнь, думая о ребенке, – раньше все это запивалось и глушилось. А так формируются истинные эмоции. Многое зависит от признания и принятия самим человеком своей проблемы», – объяснил специалист.
Одну из пациенток, которая в этом году вошла в программу, психолог знал уже давно. Она лежала в остром отделении, ситуация была тяжелой. Но женщина взяла себя в руки, посещала все занятия «Точки трезвости», срывов не было, она удачно закончила программу и сейчас ждет решения по возвращению детей в семью.
Но не всегда все получается так, как хочется. Не случайно до окончания программы доходит меньшее количество участников, чем то, что было на старте. Булат Леонтьев вспомнил семью – в программу вошли муж и жена. В начале проекта они ходили на занятия вместе, но сначала перестал ходить муж, потом и супруга. Позже психолог встречал их в магазине, где они подрабатывали, по обоим было видно, что они сорвались.
Психолог признался, что на старте проекта по участникам невозможно сказать, дойдут ли они до конца. Случается, что срываются в процессе даже самые мотивированные. В то же время бывает, что те, кто вначале не проявлял никакого интереса к лекарствам и занятиям с психологом, проникаются и успешно заканчивают проект. В этом году, по словам Булата Леонтьева, были супружеские пары, которые рука об руку дошли до финала проекта.
Были супруги – оба воспитанники детского дома. В 15 лет влюбились друг в друга. Официально в брак не вступили, но на свет появились двое детей. В них обоих не было заложено понимания теплоты и любви в семье, они этого не получили в свое время. Самое печальное, что такая же учесть теперь ждет и их детей, потому что они сорвались. Скорее всего, детей им не вернут, их отправят в детский дом.
Еще одна женщина вошла в «Точку трезвости», но довольно быстро сорвалась и пропала из поля зрения. Но позже вернулась, продолжила посещать занятия и успешно завершила проект.
Медики всегда дают шанс возобновить участие в программе. Когда участник перестает ходить на занятия, не выходит на связь, становится понятно, что он сорвался. Когда приезжают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, взрослых дома может и не быть. В таком случае наркологи предлагают пациенту лечь в стационар, чтобы провести детоксикацию. Некоторые соглашаются, но большинство, к сожалению, отказываются, покидая «Точку трезвости».
Еще с одной участницей проекта Булат Леонтьев был давно знаком. Она проходила детоксикацию, потом находилась на реабилитации, и вновь они встретились уже на программе.
«Если вспомнить нашу первую встречу на детоксе, она агрессировала на меня. Было понятно, что она довольно тяжелая личность. А в конце «Точки трезвости» я зачитывал ее стихотворение, которое она написала. Тогда я почувствовал, как я в частности и мы вместе как команда помогли человеку», – подчеркнул специалист.
«Лучшая награда – видеть полные счастливые семьи»
В программу попадают в большинстве случаев принудительно. По словам Булата Леонтьева, в начале программы женщины, как правило, выказывают злость, агрессию из-за того, что им приходится находиться здесь. Очень радует, что эти же женщины на последнем занятии чаще всего благодарят за возможность вернуть детей, сохранить семью и жить, не употребляя алкоголь.
«По участникам видно динамику – их поведение меняется, заметны даже физические изменения, глаза начинают гореть, отвечают на вопросы по-другому. Запоминаются теплотой и благодарностью. Появляется понимание, что мы помогли восстановить семьи. Вроде помогли одному человеку, а у него двое детей, муж, родители – в итоге вся семья будет жить в благополучии», – подчеркнул специалист.
По словам психолога, лучшая награда для него – встретить случайно на улице бывших участников проекта с детьми, улыбающихся, навсегда забывших про алкоголь.
В эти дни во многих районах республики проходят заседания комиссий, которые будут решать, оставлять детей в семьях или нет. То, что в семье больше не пьют, безусловно, будет большим аргументом в пользу того, чтобы дети остались с мамой и папой.
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