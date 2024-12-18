«Лучшая награда – семья, которая снова вместе»: как в Татарстане спасают от алкоголизма

Республиканская программа «Точка трезвости» дает шанс зависимым от алкоголя родителям вылечиться и не потерять своих детей, которых уже готовы забрать в детский дом. О том, сколько татарстанцев в этом году вернулись к трезвому образу жизни, об историях участников проекта «Татар-информу» рассказал медицинский психолог программы Булат Леонтьев.





Благодаря «Точке трезвости» мама и папа могут вылечиться от алкогольной зависимости и вернуть детей в свою уже здоровую семью

Фото: © «Татар-информ»

Для кого и как работает «Точка трезвости»?

«Точка трезвости» – это татарстанский проект, который направлен на воссоединение семей. В него попадают родители с алкогольной зависимостью, если у них хотят забрать детей или их уже отправили в детский дом. Благодаря «Точке трезвости» мама и папа могут вылечиться от алкогольной зависимости и вернуть детей в свою уже здоровую семью.

Направление на участие в проект семьи получают от социальной защиты. Помогают мужчинам и женщинам со всего Татарстана. В этом году в программу «Точка трезвости» вступили 185 человек, 159 участников ее успешно завершили.

«Почему человек становится зависимым? Начнем с детства. Есть определенные инстинкты, например социальный – общение, внимание, уважение, одобрение, желание быть принятым в обществе, чувствовать себя его частью. Есть инстинкт самосохранения, который отвечает за физическую и материальную безопасность, – ребенку должно быть комфортно. И третий – инстинкт размножения: ребенок должен видеть хороший пример взаимоотношений между мамой и папой», – рассказал «Татар-информу» медицинский психолог программы «Точка трезвости» Булат Леонтьев.

И если какая-то из этих составляющих дает сбой – например, ребенок недополучил внимания, общения, уважения, то он ищет это на стороне – так он приходит в разные компании, а там алкоголь или наркотики. В этом он находит именно то, что искал, то, что ему так не хватало.

Булат Леонтьев: «’’Точка трезвости’’ построена как цикл занятий. У нас четыре психолога, и у каждого свой цикл из трех занятий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Алкоголь становится другом, помощником, средством ухода от проблем»

От алкоголизма врачи Республиканского клинического наркодиспансера, конечно же, начинают лечить пациента медикаментозно. Но не всегда помочь человеку можно только с помощью лекарств и кодировки. По словам Булата Леонтьева, истинная проблема алкоголика кроется в его голове.

«Точка трезвости» построена как цикл занятий. У нас четыре психолога, и у каждого свой цикл из трех занятий. За 8 месяцев мы проект завершаем. Я разбираю процессы в голове: у нас есть центр мотивации, центр удовольствия, центр контроля – они все взаимосвязаны. Когда зависимым это объясняешь, им становится понятно, почему алкоголик дает обещание себе, детям, мамам, папам, но все равно идет и употребляет. Потому что в голове формируется центр мотивации, который отвечает за желание, и голова этот способ запоминает. У человека случаются какие-то проблемы, неудачи, трудности – он приходит к первой рюмке. Голова запоминает этот способ, и при следующих трудностях все повторяется», – отметил психолог.

Булат Леонтьев объяснил: у зависимых людей эмоции разрушены, это называют проблемой замороженности чувств. У алкоголиков происходят скачки – ему либо хорошо, либо плохо. И в этих состояниях люди зависимые зацикливаются: если есть какое-то переживание, они могут находиться в нем сутками. Возникает желание отрицательные эмоции погасить с помощью спиртного.

А еще у зависимого человека негативное мышление – он постоянно думает о плохом, у него низкая самооценка. Алкоголь становится ему другом, помощником, средством, чтобы забыть проблемы.

От алкоголизма врачи Республиканского клинического наркодиспансера, конечно же, начинают лечить пациента медикаментозно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сорвалась, но вернулась»: истории участников проекта

Борющимся с зависимостью читают лекции, они индивидуально занимаются с психологом. Бывало, что участники приходили на группы даже со своими детьми, малышей развлекали в коридоре, пока мама занималась со специалистами.

«Основная идея – это выработать у больных мотивацию, чем-то наполнить их. На проекте участники должны напитаться истинными эмоциями, любовью. Кто-то плачет прямо на лекциях, вспоминая свою жизнь, думая о ребенке, – раньше все это запивалось и глушилось. А так формируются истинные эмоции. Многое зависит от признания и принятия самим человеком своей проблемы», – объяснил специалист.

Одну из пациенток, которая в этом году вошла в программу, психолог знал уже давно. Она лежала в остром отделении, ситуация была тяжелой. Но женщина взяла себя в руки, посещала все занятия «Точки трезвости», срывов не было, она удачно закончила программу и сейчас ждет решения по возвращению детей в семью.

Но не всегда все получается так, как хочется. Не случайно до окончания программы доходит меньшее количество участников, чем то, что было на старте. Булат Леонтьев вспомнил семью – в программу вошли муж и жена. В начале проекта они ходили на занятия вместе, но сначала перестал ходить муж, потом и супруга. Позже психолог встречал их в магазине, где они подрабатывали, по обоим было видно, что они сорвались.

Психолог признался, что на старте проекта по участникам невозможно сказать, дойдут ли они до конца. Случается, что срываются в процессе даже самые мотивированные. В то же время бывает, что те, кто вначале не проявлял никакого интереса к лекарствам и занятиям с психологом, проникаются и успешно заканчивают проект. В этом году, по словам Булата Леонтьева, были супружеские пары, которые рука об руку дошли до финала проекта.

Были супруги – оба воспитанники детского дома. В 15 лет влюбились друг в друга. Официально в брак не вступили, но на свет появились двое детей. В них обоих не было заложено понимания теплоты и любви в семье, они этого не получили в свое время. Самое печальное, что такая же учесть теперь ждет и их детей, потому что они сорвались. Скорее всего, детей им не вернут, их отправят в детский дом.

Бывало, что участники приходили на группы даже со своими детьми, малышей развлекали в коридоре, пока мама занималась со специалистами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна женщина вошла в «Точку трезвости», но довольно быстро сорвалась и пропала из поля зрения. Но позже вернулась, продолжила посещать занятия и успешно завершила проект.

Медики всегда дают шанс возобновить участие в программе. Когда участник перестает ходить на занятия, не выходит на связь, становится понятно, что он сорвался. Когда приезжают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, взрослых дома может и не быть. В таком случае наркологи предлагают пациенту лечь в стационар, чтобы провести детоксикацию. Некоторые соглашаются, но большинство, к сожалению, отказываются, покидая «Точку трезвости».

Еще с одной участницей проекта Булат Леонтьев был давно знаком. Она проходила детоксикацию, потом находилась на реабилитации, и вновь они встретились уже на программе.

«Если вспомнить нашу первую встречу на детоксе, она агрессировала на меня. Было понятно, что она довольно тяжелая личность. А в конце «Точки трезвости» я зачитывал ее стихотворение, которое она написала. Тогда я почувствовал, как я в частности и мы вместе как команда помогли человеку», – подчеркнул специалист.

По словам психолога, лучшая награда для него – встретить случайно на улице бывших участников проекта с детьми, улыбающихся, навсегда забывших про алкоголь Фото: © «Татар-информ»

«Лучшая награда – видеть полные счастливые семьи»

В программу попадают в большинстве случаев принудительно. По словам Булата Леонтьева, в начале программы женщины, как правило, выказывают злость, агрессию из-за того, что им приходится находиться здесь. Очень радует, что эти же женщины на последнем занятии чаще всего благодарят за возможность вернуть детей, сохранить семью и жить, не употребляя алкоголь.

«По участникам видно динамику – их поведение меняется, заметны даже физические изменения, глаза начинают гореть, отвечают на вопросы по-другому. Запоминаются теплотой и благодарностью. Появляется понимание, что мы помогли восстановить семьи. Вроде помогли одному человеку, а у него двое детей, муж, родители – в итоге вся семья будет жить в благополучии», – подчеркнул специалист.

По словам психолога, лучшая награда для него – встретить случайно на улице бывших участников проекта с детьми, улыбающихся, навсегда забывших про алкоголь.

В эти дни во многих районах республики проходят заседания комиссий, которые будут решать, оставлять детей в семьях или нет. То, что в семье больше не пьют, безусловно, будет большим аргументом в пользу того, чтобы дети остались с мамой и папой.