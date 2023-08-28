Лучники со всей России сразятся в мастерстве стрельбы в Елабужском городище

16 сентября в Елабуге состоится II Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Соревнования пройдут в живописном месте — на территории объекта культурного наследия федерального значения «Елабужское городище». Участники турнира смогут ощутить себя кочевниками, пожив в палаточном городке.

«Принять участие могут мужчины и женщины старше 16 лет, а также дети в возрасте от 10 до 15 лет, представляющие Россию и другие страны. Призовой фонд составит 200 тысяч рублей. За 1-е место победитель получит 40 тысяч рублей. В прошлом году было 65 участников из Дагестана, Башкортостана, Удмуртии, Астраханской, Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, многих районов и городов нашей республики, а также 7 тысяч зрителей. Состоялся премьерный показ фильма „Ибн Фадлан“. В этом году надеемся увеличить количество», — поделился с «Татар-информом» имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов.

На турнире участники преодолеют восемь этапов: «Всадник», «Стрельба с колена», «Биатлон», «Атака», «Стрельба с классической стойки», «Стрельба на скорость», «Турецкая пута» и «Метание копья вдаль».

Из требований организаторов — участники должны быть одеты в исторические костюмы, у каждого должен быть собственный лук — либо заводской, либо самодельный: булгарско-татарский, башкирский, турецкий, венгерский, монгольский, маньчжурский, скифский или другого типа.

Призовые места будут определяться отдельно среди мужчин и женщин. Победителей выявят путем подсчета баллов в сумме по всем этапам.

В рамках проекта все участники покажут умение стрелять из лука, прикоснутся к истокам Древней Булгарской цивилизации, увидят единственное наземное сооружение домонгольского периода, сохранившееся на территории Татарстана.

Также у гостей и участников события будет возможность посетить зону мастер-классов, послушать волшебное звучание кубыза, отведать блюда, приготовленные на огне, совершить коллективную молитву на месте древней мечети.

Организаторами турнира выступили Духовное управление мусульман РТ, Елабужский мухтасибат, Елабужский государственный музей-заповедник, администрация района, национальный комплекс «Туган авылым» и лучный клуб «Максат».