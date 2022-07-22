Лучники России посоревнуются в мастерстве стрельбы из традиционного лука

Впервые в Татарстане проходит Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Турнир, приуроченный к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, проводится на Елабужском городище — на территории, прилегающей к древней мечети X века. Уже завтра более 70 лучников станут состязаться в мастерстве стрельбы из исторических луков.

«Лучники будут использовать исключительно традиционные луки — без прицелов, полочек и прочих современных атрибутов. Именно в том виде, в котором их использовали наши предки», — рассказал организатор проекта Тимур Вахитов.

Он подчеркнул, что лучники должны не только использовать исторические луки, но и облачаться в традиционные одежды. «Для доступа к призовому фонду нужен костюм с исторической принадлежностью к определенной эпохе, роду, сословию, к которому принадлежал предок-воин. То есть мы обязуем наших стрелков изучить свою родословную и выяснить, в каком поколении у них были лучники и как они выглядели, а затем воссоздать исторический облик. Внешний вид оценивается отдельной номинацией», — заметил собеседник агентства.

По мнению инициатора события, такой подход позволит изучить историческое, этническое, фольклорное и культурное наследие самых разных народностей.

Участниками турнира будут не только мужчины, но и женщины старше 16 лет, а также дети от 10 до 15 лет. Соревнования будут включать восемь этапов: разминку, биатлон, атаку, стрельбу на скорость, стрельбу с колена, стрельбу с фронтальной стойки и турецкую путу. Призовые места в номинации «пешая стрельба» будут распределены отдельно для мужчин, женщин и детей.

Кроме того, зрители смогут испытать свои силы в интерактивной зоне, посетить оригинальную ярмарку турнира и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, отведать халяльный плов, приготовленный на живом огне, посмотреть на открытой площадке исторический фильм «Ибн Фадлан», повествующий о принятии ислама Волжской Булгарией, и многое другое.