Лучевников сыграет вместо Князева в первой домашней игре «Ак Барса» с «Автомобилистом»
Казанский «Ак Барс» представил состав на третью игру против екатеринбургского «Автомобилиста».
Тройки нападения казанцев остались в тех же сочетаниях, что и в первых двух матчах в Екатеринбурге.
Изменения коснулись линии обороны. Вместо Артемия Князева в третьем звене вместе с Альбертом Яруллиным сыграет Константин Лучевников.
В воротах с первых минут вновь сыграет Тимур Билялов.
Полный состав можно посмотреть здесь:
Матч начнется в 17:00 по мск, на льду «Татнефть Арены».