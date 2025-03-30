Лучевников сыграет вместо Князева в первой домашней игре «Ак Барса» с «Автомобилистом»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» представил состав на третью игру против екатеринбургского «Автомобилиста».

Тройки нападения казанцев остались в тех же сочетаниях, что и в первых двух матчах в Екатеринбурге.

Изменения коснулись линии обороны. Вместо Артемия Князева в третьем звене вместе с Альбертом Яруллиным сыграет Константин Лучевников.

В воротах с первых минут вновь сыграет Тимур Билялов.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Матч начнется в 17:00 по мск, на льду «Татнефть Арены».