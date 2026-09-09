Лучевников: «Ак Барс» обязательно подпишет опытного хоккеиста ближе к зиме

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Защитник «Адмирала» Константин Лучевников, прошлым летом покинувший казанский «Ак Барс», поделился мнением о перспективах бывшей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

Он уверен, что клуб не ограничится летними приобретениями и продолжит точечно усиливать состав.

Отвечая на вопрос о возможном сожалении из-за ухода из Казани, хоккеист не стал драматизировать кадровые потери, отметив, что в команде есть достойная смена.

«Не думаю, ушли два защитника, но пришел Никита Евсеев, есть молодые ребята, хорошее поколение у Казани сейчас подрастает. И „Ак Барс“ в любом случае такой клуб, который не будет пассивен на рынке, в любом случае они еще кого-нибудь подпишут. Всегда такие клубы могут найти себе ближе к зиме кого-то помастеровитее, поопытнее, новости о переходах еще будут», — заявил Лучевников в интервью «Чемпионату».

Также защитник прокомментировал свои взаимоотношения с нападающим «Ак Барса» Маратом Валиуллиным, с которым пересекался в Казани.

«Нормальные, рабочие отношения. Все хорошо. Общались нормально»,— добавил игрок.