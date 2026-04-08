Ловушка Буше и Квартальнова для «Ак Барса» и ЦСКА: прогноз на второй раунд Кубка Гагарина

Второй раунд Кубка Гагарина станет классическим противостоянием творцов и прагматиков. «Авангард» и «Металлург» идут на классе, но ЦСКА и «Торпедо» есть что противопоставить. Не так прост поход и «Локомотива» в Уфу, где наслаждаются своим хоккеем. «Ак Барс» попытается прервать минское проклятие. «ТИ-Спорт» дает прогноз на все пары четвертьфинала.





«Авангард» — ЦСКА: классическая битва льда и пламени

Битва «Авангарда» и ЦСКА во втором раунде будет противостоянием «фантазии» Ги Буше и оборонительного прагматизма Игоря Никитина. На бумаге «Авангард» выглядит фаворитом, но кубковый опыт армейцев и их главного тренера заставляет сомневаться в легкой прогулке омичей.

«Авангард» сегодня — проект, в котором мастерства на квадратный метр льда значительно больше, чем у москвичей. Ги Буше за полтора сезона успел выстроить систему, где передняя линия обладает пугающим разнообразием, а Никитину в ЦСКА пока приходится обходиться ролью конструктора, чья «машина» еще находится в процессе сборки.

Главным козырем омичей остается убийственное большинство и индивидуальные качества исполнителей вроде Прохоркина, который внезапно стал ключевым фактором в первом раунде, или Рашевского, способного создать гол из ничего за считанные секунды. Хорош и Окулов, удачно адаптировавшийся к системе «Авангарда».

В обойме Буше — лучший защитник лиги прямо сейчас Дамир Шарипзянов, который может решить исход игры в самый ответственный момент, как это было в последнем матче с «Нефтехимиком», когда он даже со сломанной клюшкой отдал пас на гол через полплощадки.

Впрочем, даже в этой идиллии есть свои тени: безголевая серия Потуральского начинает вызывать нервные смешки — от легионера ждут лидерства, а не просто участия в протоколах. Да и ситуация с его контрактом, который не спешат подписывать, добавляет интриги в раздевалку.

ЦСКА же в этом сезоне напоминает дисциплинированный отряд, где порядок бьет класс, но с одной оговоркой — если этот класс не подкреплен фантазией и креативом. Оборона с Эбертом и Роем кажется монолитной, хотя к Джереми Рою у сторонников чистого никитинского хоккея могли бы возникнуть вопросы по части позиционной игры, тем более что Якупов и другие нападающие Омска будут постоянно искать малейшие щели в построениях соперника.

Армейцы будут «сушить» игру, делая ставку на силовую борьбу и бесконечные выбросы шайбы по стеклу — зрелище не для эстетов, но эффективное в кубковых баталиях. Проблемой для москвичей выглядит игра Ретта Гарднера, которого открыто называют «лишним» легионером, не приносящим пользы системе.

Зато на другом полюсе находится Денис Гурьянов — его хет-трик и статус лучшего снайпера делают его главной мишенью для обороны Омска. Вратарская дуэль также склоняет чашу весов в сторону «ястребов»: Никита Серебряков выглядит на порядок опытнее и спокойнее и Дмитрия Гамзина и Александра Самонова.

Полтапов и другие исполнители Никитина постараются превратить серию в вязкое болото, но если «Авангард» сохранит свежесть и не побоится играть первым номером, преимущество в исполнительском мастерстве должно перевесить армейский «схематоз». Итоговый успех будет зависеть от того, чья челюсть окажется крепче в моменты, когда игра перейдет в формат выживания.

В любом случае эта серия будет максимально упорной, так что, скорее всего, нас ждет семиматчевое противостояние с проходом одной из команд «на тоненького».

Прогноз: 4–3 в пользу «Авангарда»

«Динамо-Минск» — «Ак Барс»: прервет ли Казань кошмарную серию с Минском

Противостояние «Ак Барса» и минского «Динамо», пожалуй, тоже станет столкновением двух разных философий и психологических состояний.

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне превратилось в настоящий кошмар для казанской команды, раз за разом выставляя напоказ системные огрехи в обороне «барсов». Девятнадцать пропущенных шайб от «зубров» за четыре матча и ни одной победы казанцев — серьезная заявка на легкий проход минчан дальше. Но плей-офф все-таки другая история, и здесь команды начинают с чистого листа.

Главным козырем минчан по ходу всего сезона стал организованный хаос Дмитрия Квартальнова. «Зубры» стали самой результативной машиной лиги после «Магнитки», забросив феноменальные 247 шайб. Их сила — в бешеном темпе, который казанцы в регулярке просто не выдерживали. Квартальнов выстроил систему, где молодые и дерзкие игроки «перебегают» любого фаворита. Однако здесь же кроется и ахиллесова пята минчан: фигура самого наставника. Тень прошлых неудач, когда излишняя эмоциональность мешала Квартальнову сделать решающий шаг в плей-офф, никуда не исчезла.

Одним из основных тезисов среди болельщиков является тот, что его нервозность в критические моменты может передаться команде, и та может «поплыть». Особенно если серия с самого начала пойдет не по его плану и затянется. Другой вопрос, сумел ли он перебороть эти свои «пороки». Все-таки Дмитрий Вячеславович совершил серьезные усилия над собой, чтобы вырасти в свою нынешнюю версию. Да и прошлогодняя серия с ЦСКА показала, что даже при упорной и затяжной борьбе «зубры» могут завершать начатое на характере.

«Ак Барс» тоже не безгрешен. За два сезона Анвар Гатиятулин так и не убедил болельщиков в том, что это наставник, способный решать серьезные задачи, а периодические проблемы в команде, как это было в сентябре, только подтверждали наличие кризиса. И тем не менее Гатиятулин как специалист куда более устойчив ментально. Спокойствие Анвара Гатиятулина — это антидот против импульсивности Минска. Если Казань выдержит стартовый натиск «зубров», их опыт и умение играть по счету могут стать решающими в серии.

Неплохо помогает в этом плей-офф «оживший» Артем Галимов, настрелявший четыре шайбы в пяти матчах серии с «Трактором», включая рекордный по скорости гол. Его химия с Ильей Сафоновым позволяет им буквально затылком чувствовать друг друга. Но одно дело — кризисный «Трактор», другое — Минск, который легко «выключил» даже такого мастера, как Никита Гусев, в первом раунде с московским «Динамо». Здесь уже не будет подарков от вратаря, как это делал Николаев. Зак Фукале — голкипер другого пошиба, и вряд ли 95-й номер получит хотя бы 30% той свободы, какую имел на льду в первых пяти матчах плей-офф.

Мощь Дмитрия Яшкина и атакующий потенциал защитника Митчелла Миллера добавляют Казани той глубины, которой так не хватает многим топ-клубам. Однако с вратарями у Казани есть вопросы, которые никуда не делись.

Минское «Динамо» отвечает на это своей юной звездой Виталием Пинчуком. Нападающий проводит феноменальный сезон, установив абсолютный рекорд по результативности среди белорусских игроков в истории КХЛ: 63 очка (30 + 33) в 62 матчах регулярки. Пинчук — это мотор команды, игрок с сумасшедшей самоотдачей, которым уже вовсю интересуются скауты НХЛ.

Отдельная роль отведена Вадиму Шипачеву. Несмотря на непростую адаптацию к требованиям Квартальнова после переезда в Белоруссию, ветеран остается «мозгом» команды: его передачи в большинстве — это все еще искусство, способное вскрыть любую оборону. К ним примыкает обойма качественных легионеров в оборонительной линии. Тай Смит (46 очков), Ксавье Уэлле, Джош Брук, Роберт Хэмилтон и Николас Мелош превратили защиту «Динамо» в одну из самых непроходимых линий в КХЛ. В нынешнем розыгрыше плей-офф «зубры» пропустили всего четыре шайбы, деля первую строчку с «Металлургом» по этому показателю.

При этом у «Ак Барса» зияет огромная дыра в спецбригадах — реализация большинства в серии с «Трактором» была слабой. В матчах на вылет такая расточительность может дорого стоить. Вратарь казанцев Тимур Билялов, при всем уважении, на бумаге проигрывает дуэль Заку Фукале, который в плей-офф традиционно ловит «режим бога». Если «Ак Барс» продолжит выключаться из игры целыми периодами, как это было в регулярном чемпионате, минская «машина» Квартальнова не даст им шанса вернуться в серию.

Прогноз: 4–2 в пользу «Динамо-Минск»

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: Кузнецовы против Радулова

«Локомотив» с возвращением Боба Хартли в КХЛ продолжил свою прагматичную линию, начатую при Никитине. Это по-прежнему команда, где каждый винтик знает свой маневр. Хотя по сравнению с прошлогодним составом, нынешний Ярославль несколько раскрепостился и действует не настолько «по скрипту», как при предыдущем наставнике.

Сила «железнодорожников» — в способности «задушить» соперника еще в средней зоне, не давая дышать лидерам атаки. Это хоккей без лишних прикрас, построенный на блокированных бросках и безупречной работе спецбригад. Главный риск для системы Хартли — физическое истощение, если серия уйдет в затяжные овертаймы, ведь его стиль требует запредельной концентрации. Да и Александр Радулов, при всей его прыти и энергии, уже далеко не мальчик.

«Салават Юлаев» — антипод «Локомотива» в полной мере этого слова. Команда Виктора Козлова уже стала главным украшением первого раунда, но во втором «зеленого» творчества точно поубавится.

Уфимцы сильны своим быстрым переходом из обороны в атаку, чем классно пользуются как главные звезды команды Шелдон Ремпал и Евгений Кузнецов, так и молодые, напористые Александр Жаровский, Егор Сучков и, конечно же, Максим Кузнецов, уже ставший главным бенефициаром этого плей-офф. Порой даже приходится уточнять, какой именно из Кузнецовых сотворил шедевр на этот раз.

Но на фоне огненной атаки Уфы, которая порой заставляет наслаждаться хоккеем в чистом виде (что большая редкость для стадии плей-офф), есть у команды Виктора Козлова и противовес в виде невпечатляющей линии обороны. Периодические провалы в концентрации и «выключения» защитников стоили нервов башкирским болельщикам по ходу серии с «Автомобилистом». А против прагматичной машины Хартли секундная расслабленность равносильна приговору.

Вероятно, мы увидим вязкую борьбу, где все решит игра в неравных составах. Уфа наверняка заберет хотя бы один домашний матч за счет эмоций трибун «Уфа-Арены», но ярославский монолит выглядит очень прочным для нынешнего «Салавата Юлаева».

Прогноз: 4–2 в пользу «Локомотива»

«Металлург» — «Торпедо»: пройдет ли Разин налегке и второй раунд

Пожалуй, именно эту пару заслуженно считают самой предсказуемой в четвертьфинале Кубка Гагарина. «Магнитка» без проблем пролетела мимо «Сибири» и так же легко готовится пройти нижегородцев. Но какие шансы есть у «Торпедо», чтобы зацепиться и максимально навязать проблемы Разину и его команде?

В нынешнем сезоне «Торпедо» заметно прибавило в прагматизме, что связывают с подходом Алексея Исакова вместо витающего в облаках Игоря Ларионова. Одной из ключевых фигур стал Владимир Ткачев, перебравшийся по ходу сезона из «Сибири», чей опыт и умение диктовать темп игры в большинстве превратили нижегородцев в крайне опасного соперника. Его связка с Виноградовым и Атанасовым добавила атаке вариативности: Виноградов в этом регулярном чемпионате продемонстрировал запредельную работоспособность, выполняя огромный объем черновой работы и освобождая пространство для партнеров. Именно эта тройка способна «разрезать» оборону «Магнитки», если та даст слабину.

Слабость «Торпедо» по-прежнему кроется в короткой скамейке защитников, что на длинной дистанции серии может стать решающим фактором.

Сильная сторона «Металлурга» — системность и глубина скамейки. Команда Андрея Разина славится своей способностью адаптироваться под любого оппонента, используя агрессивный прессинг. Но уральцы иногда уязвимы против команд, умеющих терпеть в обороне и остро контратаковать.

Лидеры «Металлурга» — Зернов и легионерский десант — будут искать шансы в позиционных атаках. Исход серии решит дисциплина: если Исаков удержит команду от авантюрных вылазок, нас ждет интересная борьба. В противном случае класс исполнителей «Магнитки» перевесит самоотдачу нижегородцев.

Прогноз: 4–2 в пользу «Металлурга»