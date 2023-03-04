«Ловкость, сила и выносливость»: в Казани стартовали соревнования по пожарному спорту

Сегодня в Казани стартовал кубок МЧС России и Всероссийские соревнования «Кубок Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества» по пожарно-спасательному спорту.

Соревнования продлятся 3 дня, с 4 по 6 марта. В них примут участие 315 спортсменов из 27 регионов России, занявшие по итогам чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту 2022 года в командном зачёте с 1 по 12 место.

В соревнованиях есть несколько спортивных дисциплин: двоеборье, подъем по штурмовой лестнице в окна учебной башни и прохождение 100 метровой полосы препятствий.

На открытии соревнований всех спортменов-гостей республики ждал сладкий сюрприз – им вручили чак-чак. После этого команды приступили к прохождению полосы с препятствиями.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

О том, что предстоит пройти спортсменам, «Татар-информу» рассказал один из участников соревнования Максим Кузнецов из Ульяновской области.

«100 метровая полоса с препятствиями – это имитация спасения человека путем тушения пожара водой. Мы перелазим через забор, бежим по бревну, потом хватаем "рукава" – это что-то вроде специальных шлангов, крепим их к разветвлению, откуда должна идти вода, и бежим к финишу, соединяя ствол с рукавом», – рассказал он.

Подробнее о соревновании рассказал главный судья Алексей Власов.

«Дисциплины в этом спорте очень интересные, спорт пожарных и спасателей уже давно вышел из профессии. Например, если мы говорим про "штурмовую лестницу" – это единственный вид спорта, где спортсмен бежит не только по горизонтали, но и по вертикали», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После прохождения 100 метровой полосы препятствий спортсменов ждало еще одно испытание - начали подъем по штурмовой лестнице в окно 2 этажа.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Другой спортсмен, Дмитрий Плетос из Нижегородской области, расссказал о том, каким должен быть участник соревнований.

«Сейчас мне 29 лет, в этом спорте уже 17 лет, опыта много. В детстве я пошел в секцию по пожарному спорту, потому что любил подвижные игры. Когда узнал, чем тут занимаются, меня это впечатлило. Каждая дисциплина сложна по-своему. Не просто так говорят, что у нас должна быть ловкость, сила и выносливость», – рассказал мужчина.

Соревнования продолжатся завтра. Спортсмены вновь пройдут полосу препятствий и совершат подъем по штурмовой лестнице.