Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года

Фото: President.gov.ua

А ООН его целует, говорит, что любит, и ночами обнимает

Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. В этот день в 2019 году он вступил в должность главы государства и принес присягу. А новые выборы в этом году были отменены.

Тем не менее Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства, заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым Генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», – ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли всемирная организация считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров.

Другими словами, ООН готова закрыть глаза на нелегитимность украинского президента. И правда, зачем все эти законы, зачем все это право, если с самых высоких трибун можно на них плевать. Любят на Западе Зеленского, а на остальное плевать. США и их сателлиты, заседающие в ООН, уже давно попрали и растоптали международное право, которое Россия почему-то до сих пор соблюдает в ущерб своим национальным интересам.

А ведь Виктора Януковича когда-то отстранили от власти незаконно, без объявления импичмента. Это до сих пор законный президент Украины. И ООН на эту тему молчит в тряпочку, как и политики Запада. Типичные двойные стандарты.

Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства, заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

А может, Зеленский все-таки президент? Нет

Нет, не президент – Зеленский представляет собой именно «просроченного президента», у него закончились полномочия. Он банальный узурпатор.

Аргумент «за» Зеленского был таков:

«В статье 108 Конституции Украины прямо прописано, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. А юридически вступление на пост нового президента Украины – это даже не избрание, а приведение к присяге. До этого момента действующий президент полномочен. Так что Зеленский полномочен быть президентом Украины и легитимен до нового президента, которого определят только в ходе выборов.

Выборы на Украине можно провести только после отмены военного положения. Есть закон Украины “Про правовой режим военного положения” №389-VIII, где в п. 3 ст. 11 написано: “В случае окончания срока полномочий президента Украины во время военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, выбранного после окончания военного положения”.

То есть пока не закончится военное положение, выборов на Украине не будет, потому что их невозможно провести законно с точки зрения критериев доступности и безопасности на всех участках, наблюдения за их ходом, урегулирования территориальных границ Украины. Соответственно, выборы президента Украины в период военного положения прямо запрещены».

«В статье 108 Конституции Украины прямо прописано, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента» Фото: ru.wikipedia.org, CC BY 4.0

Как Зеленский узурпировал власть

Но весь этот аргумент просто в мелкие осколки разбивается о саму Конституцию Украины, где ничего не сказано о том, что полномочия президента (в отличие от Рады) могут продлеваться во время военного положения.

Зеленскому следовало бы передать руководство страной спикеру парламента, которого 112-я статья Основного закона страны наделяет правом исполнять обязанности главы государства.

Несостоявшаяся передача руководства страной от Зеленского к спикеру Рады и есть потеря всяческой легитимности. А что сказано в законе Украины о военном положении – так Конституция всегда главнее любого закона. Так что Зеленский мало того, что нелегитимен, он еще, получается, и узурпировал власть. И его должна искать не только наша полиция – в мае МВД России объявило Зеленского в розыск, но и украинская.

Как реагируют украинцы на нелегимность Зеленского

Украинцы делают свои выводы. Так, на днях Служба внешней разведки России поведала о настроениях украинцев.

По поступающей в СВР России информации, на Западе крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтингов украинских лидеров, особенно после принятия «майданными властями» нового бесчеловечного закона о мобилизации.

По данным проводимых американцами и европейцами закрытых социологических опросов, уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90% хотели бы покинуть страну.

Не лучше дела обстоят в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20%.

Сейчас украинский «просроченный президент» чувствует уязвимость своих позиций. Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Карета Зеленского превращается в тыкву

Сейчас украинский «просроченный президент» чувствует уязвимость своих позиций. Он отчаянно пытается избавиться от «неблагонадежных». Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.

Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства.

Развернута также кампания запугивания украинских граждан «неизбежными массовыми репрессиями» в случае поражения Украины​​​. Хозяева Зеленского, американцы и их союзники, настойчиво рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны и продолжать создавать атмосферу страха среди мирных жителей.