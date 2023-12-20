Ловить дракона или сходить в гости к Шурале: куда пойти на новогодних каникулах в Казани

Информацию о локациях, на которых казанцы смогут поймать дракона, будет доступна на странице Управления культуры в соцсетях и на портале мэрии Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По Казани будет перемещаться дракон, за его поимку обещают приз

В дни новогодних каникул в общественных пространствах Казани запланировано порядка 200 мероприятий – концерты, соревнования, детские утренники, напомнил начальник Управления культуры города Азат Абзалов. В этом году для казанцев подготовили сюрприз – по городу будет перемещаться дракон с подарками.

«Особая история: следующий год – год Дракона. У нас по Казани будет перемещаться дракон. Поймайте его – и получите приз. Он будет перемещаться в общественных местах», — рассказал он.

Азат Абзалов: «У нас по Казани будет перемещаться дракон. Поймайте его – и получите приз» Фото: prav.tatarstan.ru

Информацию о локациях, на которых казанцы смогут поймать дракона, будет доступна на странице Управления культуры в соцсетях и на портале мэрии Казани.

«Приз очень красивый, интересный, и хорошее настроение вам всем обеспечено», — подчеркнул начальник Казанского управления культуры.

Каждый район в новогодние каникулы проведет не менее десяти спортивных мероприятий

В новогодние каникулы в каждом муниципальном образовании Татарстана планируется провести не менее десяти спортивных мероприятий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

Запланированы спортивные мероприятия среди людей пенсионного возраста, лыжные гонки, хоккейные турниры, шахматы и многое другое Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С 1 по 8 января мы традиционно в стране проводим Декаду спорта и здоровья. В каждом муниципальном образовании пройдет не менее десяти спортивных мероприятий по разным видам спорта», — пояснил он.

Запланированы спортивные мероприятия среди людей пенсионного возраста, лыжные гонки, хоккейные турниры, шахматы и многое другое, уточнил Леонов. Помимо этого, в новогодние каникулы пройдут несколько крупных турниров всероссийского масштаба:

3 января в Казани состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию.

С 5 по 7 января в Набережных Челнах пройдет первенство республики по греко-римской борьбе.

5 января в Казани откроется большой Всероссийский теннисный турнир среди юношей и девушек.

5 января в Лениногорске пройдут Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью.

12 января в Лениногорске состоится первенство по прыжкам на лыжах с трамплина.

Владимир Леонов: «В каждом муниципальном образовании пройдет не менее десяти спортивных мероприятий по разным видам спорта» Фото: prav.tatarstan.ru

Леонов также подчеркнул, что столица Татарстана с 10 по 15 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в новом лыжно-биатлонном комплексе в Мирном. По словам министра, это самое громкое событие в российских лыжных гонках.

Республиканскую елку в Казани посетят около 17 тыс. детей

Республиканская новогодняя елка состоится 25 декабря в «Татнефть-Арене». Мероприятие посетят около 17 тыс. детей, большая часть из которых дети участников СВО – 9,2 тыс. человек. Каждый юный зритель получит сладкий подарок, состав которого уже согласован с Роспотребнадзором, рассказал журналистам министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Республиканская елка будет посвящена дружбе и возможности мечтать о добром, хорошем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Она (республиканская елка, — прим. Т-и) будет посвящена дружбе и возможности мечтать о добром, хорошем. В сюжете — несколько героев, у них есть волшебные билеты, с которыми они путешествуют по станциям и исполняют свои мечты», — пояснил глава профильного ведомства.

Садыков отметил, что для иногородних школьников на елке будет организовано горячее питание, а для детей из шести муниципальных районов подготовят места в трех лагерях в пригороде Казани. На случай неблагоприятной погоды также забронированы места размещения для детей, которые не смогут выехать из Казани.

Ринат Садыков: «В целях безопасности будут перекрыты улицы Бичурина и Мусина с 18.00 24-го числа и до 19.00 25-го числа» Фото: prav.tatarstan.ru

Кроме того, в связи с проведением Республиканской елки 24 и 25 декабря в Казани перекроют движение по двум улицам.

«В целях безопасности будут перекрыты улицы Бичурина и Мусина с 18.00 24-го числа и до 19.00 25-го числа», — отметил Садыков.

Татарстан готовится принять более 160 тыс. туристов в новогодние праздники

Татарстан за новогодние праздники примет более 160 тыс. туристов, спрогнозировал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На сегодняшний день загрузка в гостинцах уже очень высокая — более 85%. И она продолжает увеличиваться. Можно сказать, что трендом этого года становится отдых на природе, очень большое количество жителей и гостей республики выбирают для своего отдыха именно такие объекты», — прокомментировал глава ведомства.

Татарстан за новогодние праздники примет более 160 тыс. туристов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Иванова, в Татарстане таких объектов – 43. Большая часть из них работает круглогодично и получила поддержку по национальному проекту «Туризм и индустрия и гостеприимства», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Приезда большого количества туристов ожидают в Казани, Свияжске, Болгаре, Елабуге, Чистополе и резиденции Кыш Бабая, которая будет работать вплоть до 25 января.

Сергей Иванов напомнил, что Татарстан традиционно входит в число регионов, популярных в качестве места для отдыха в новогодние каникулы Фото: prav.tatarstan.ru

Сергей Иванов также напомнил, что Татарстан традиционно входит в число регионов, популярных в качестве места для отдыха в новогодние каникулы.

Все государственные музеи и музеи-заповедники будут работать 31 декабря и 1 января

В дни новогодних каникул в республике запланировано более 1 тысячи культурных мероприятий в театрах, музеях, филармониях и других заведениях, рассказала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова. В частности:

Юлия Адгамова: «В этом году мы поменяли график: все государственные музеи и музеи-заповедники у нас работают 31 декабря до 16.00, а 1 января они начинают свою работу с 11.00» Фото: prav.tatarstan.ru

Национальный музей Республики Татарстан подготовил сказку «Я иду играть».

Литературный музей Габдуллы Тукая – представление «Новый год с Шурале!».

В главном здании ГМИИ РТ 28 декабря пройдет бал-концерт хореографической школы «Русский балет».

Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова 28 декабря представит премьеру новогоднего спектакля «Двенадцать месяцев».

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан 27 декабря сыграет новогодний концерт.

«В этом году мы поменяли график: все государственные музеи и музеи-заповедники у нас работают 31 декабря до 16.00, а 1 января они начинают свою работу с 11.00», – заключила Юлия Адгамова.

С 25 декабря по 8 января в Татарстане действует особый противопожарный режим

В новогоднюю ночь в столице Татарстана не станут запускать салют. Об этом на брифинге в Кабмине РТ напомнил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

С 25 декабря по 8 января в столице РТ будет действовать особый противопожарный режим, он не касается лишь бенгальских огней и хлопушек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Салюта в новогоднюю ночь не будет, но будет хорошее настроение», — отметил спикер.

Абзалов напомнил, с 25 декабря по 8 января в столице РТ будет действовать особый противопожарный режим, он не касается лишь бенгальских огней и хлопушек и предполагает полный запрет на использование пиротехники.

Запускать фейерверки самостоятельно можно лишь на специально отведенных для этого площадках. В Казани это майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченская дамба, стоянка для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадка возле ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.