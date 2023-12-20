Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ловить дракона или сходить в гости к Шурале: куда пойти на новогодних каникулах в Казани
В новогодние каникулы в Татарстане ждут более 160 тыс. туристов. Для гостей и жителей республики запланировали более 1 тыс. культурных мероприятий и не менее 10 спортивных в каждом районе. О том, где провести праздничные выходные, рассказали сегодня на брифинге в Кабмине РТ.
По Казани будет перемещаться дракон, за его поимку обещают приз
В дни новогодних каникул в общественных пространствах Казани запланировано порядка 200 мероприятий – концерты, соревнования, детские утренники, напомнил начальник Управления культуры города Азат Абзалов. В этом году для казанцев подготовили сюрприз – по городу будет перемещаться дракон с подарками.
«Особая история: следующий год – год Дракона. У нас по Казани будет перемещаться дракон. Поймайте его – и получите приз. Он будет перемещаться в общественных местах», — рассказал он.
Информацию о локациях, на которых казанцы смогут поймать дракона, будет доступна на странице Управления культуры в соцсетях и на портале мэрии Казани.
«Приз очень красивый, интересный, и хорошее настроение вам всем обеспечено», — подчеркнул начальник Казанского управления культуры.
Каждый район в новогодние каникулы проведет не менее десяти спортивных мероприятий
В новогодние каникулы в каждом муниципальном образовании Татарстана планируется провести не менее десяти спортивных мероприятий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.
«С 1 по 8 января мы традиционно в стране проводим Декаду спорта и здоровья. В каждом муниципальном образовании пройдет не менее десяти спортивных мероприятий по разным видам спорта», — пояснил он.
Запланированы спортивные мероприятия среди людей пенсионного возраста, лыжные гонки, хоккейные турниры, шахматы и многое другое, уточнил Леонов. Помимо этого, в новогодние каникулы пройдут несколько крупных турниров всероссийского масштаба:
- 3 января в Казани состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию.
- С 5 по 7 января в Набережных Челнах пройдет первенство республики по греко-римской борьбе.
- 5 января в Казани откроется большой Всероссийский теннисный турнир среди юношей и девушек.
- 5 января в Лениногорске пройдут Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью.
- 12 января в Лениногорске состоится первенство по прыжкам на лыжах с трамплина.
Леонов также подчеркнул, что столица Татарстана с 10 по 15 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в новом лыжно-биатлонном комплексе в Мирном. По словам министра, это самое громкое событие в российских лыжных гонках.
Республиканскую елку в Казани посетят около 17 тыс. детей
Республиканская новогодняя елка состоится 25 декабря в «Татнефть-Арене». Мероприятие посетят около 17 тыс. детей, большая часть из которых дети участников СВО – 9,2 тыс. человек. Каждый юный зритель получит сладкий подарок, состав которого уже согласован с Роспотребнадзором, рассказал журналистам министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Она (республиканская елка, — прим. Т-и) будет посвящена дружбе и возможности мечтать о добром, хорошем. В сюжете — несколько героев, у них есть волшебные билеты, с которыми они путешествуют по станциям и исполняют свои мечты», — пояснил глава профильного ведомства.
Садыков отметил, что для иногородних школьников на елке будет организовано горячее питание, а для детей из шести муниципальных районов подготовят места в трех лагерях в пригороде Казани. На случай неблагоприятной погоды также забронированы места размещения для детей, которые не смогут выехать из Казани.
Кроме того, в связи с проведением Республиканской елки 24 и 25 декабря в Казани перекроют движение по двум улицам.
«В целях безопасности будут перекрыты улицы Бичурина и Мусина с 18.00 24-го числа и до 19.00 25-го числа», — отметил Садыков.
Татарстан готовится принять более 160 тыс. туристов в новогодние праздники
Татарстан за новогодние праздники примет более 160 тыс. туристов, спрогнозировал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«На сегодняшний день загрузка в гостинцах уже очень высокая — более 85%. И она продолжает увеличиваться. Можно сказать, что трендом этого года становится отдых на природе, очень большое количество жителей и гостей республики выбирают для своего отдыха именно такие объекты», — прокомментировал глава ведомства.
По словам Иванова, в Татарстане таких объектов – 43. Большая часть из них работает круглогодично и получила поддержку по национальному проекту «Туризм и индустрия и гостеприимства», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.
Приезда большого количества туристов ожидают в Казани, Свияжске, Болгаре, Елабуге, Чистополе и резиденции Кыш Бабая, которая будет работать вплоть до 25 января.
Сергей Иванов также напомнил, что Татарстан традиционно входит в число регионов, популярных в качестве места для отдыха в новогодние каникулы.
Все государственные музеи и музеи-заповедники будут работать 31 декабря и 1 января
В дни новогодних каникул в республике запланировано более 1 тысячи культурных мероприятий в театрах, музеях, филармониях и других заведениях, рассказала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова. В частности:
- Национальный музей Республики Татарстан подготовил сказку «Я иду играть».
- Литературный музей Габдуллы Тукая – представление «Новый год с Шурале!».
- В главном здании ГМИИ РТ 28 декабря пройдет бал-концерт хореографической школы «Русский балет».
- Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова 28 декабря представит премьеру новогоднего спектакля «Двенадцать месяцев».
- Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан 27 декабря сыграет новогодний концерт.
«В этом году мы поменяли график: все государственные музеи и музеи-заповедники у нас работают 31 декабря до 16.00, а 1 января они начинают свою работу с 11.00», – заключила Юлия Адгамова.
С 25 декабря по 8 января в Татарстане действует особый противопожарный режим
В новогоднюю ночь в столице Татарстана не станут запускать салют. Об этом на брифинге в Кабмине РТ напомнил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
«Салюта в новогоднюю ночь не будет, но будет хорошее настроение», — отметил спикер.
Абзалов напомнил, с 25 декабря по 8 января в столице РТ будет действовать особый противопожарный режим, он не касается лишь бенгальских огней и хлопушек и предполагает полный запрет на использование пиротехники.
Запускать фейерверки самостоятельно можно лишь на специально отведенных для этого площадках. В Казани это майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченская дамба, стоянка для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадка возле ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»