«Ловили нас на контратаках: Александр Иванов о матче с «Сибирью»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Александр Иванов подвел итоги домашнего матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири», который завершился поражением казанцев в серии буллитов – 2:3. Его слова приводит пресс-служба «Ак Барса».

Соперник сделал ставку на плотную игру в обороне и активно использовал контратаки. Иванов отметил, что «Ак Барс» имел возможности отличиться, но не реализовал свои моменты, что добавило уверенности новосибирской команде. При этом он подчеркнул, что в целом игра со стороны казанцев была достойной.

Комментируя свой сольный проход в первом периоде, защитник пояснил, что тренерский штаб постоянно дает рекомендации, однако в том эпизоде решение было принято интуитивно, по ситуации.

Рассказывая о голевой комбинации своего звена, Иванов отметил, что команда начала активно прессинговать в зоне соперника. Он увидел, что у защитника «Сибири» не оставалось вариантов, кроме выброса шайбы по борту, и решил рискнуть.

В итоге он отдал передачу Никите Дыняку, тот продолжил атаку пасом на Артура Бровкина, который бросил по воротам, а Дмитрий Кателевский удачно подставил клюшку, завершив комбинацию результативным броском.

Говоря о процессе адаптации в команде, Иванов отметил, что пока не считает его завершенным полностью, поскольку провел за «Ак Барс» лишь седьмой матч. При этом он подчеркнул, что чувствует постоянную поддержку со стороны партнеров и тренерского штаба.