Лося в воду загнали собаки: подробности спасательной операции на пляже в Боровом Матюшине

Лось на пляже в Боровом Матюшино оказался в воде по вине бродячих собак. Подробности происшествия «Татар-информу» рассказал участник спасательной операции — руководитель отдела по охране животного и растительного мира Лаишевского района Государственного комитета РТ по биоресурсам Михаил Ерошомов.

«Лось вышел из леса в районе поселка Боровое Матюшино, там его начали гонять собаки, загнали на пляж, это было еще вчера. Вчера же мы с егерем подъехали, его прогнали. Лось уплыл на остров, а ночью приплыл обратно. Пока его собаки гоняли, он повредил ногу и теперь прихрамывает. Либо он не хотел уходить от воды, либо боялся собак, поэтому остался на пляже», — рассказал он.

Михаил Ерошомов вместе с помощником подъехал сегодня на место происшествия. Они сделали дротиком седацию, загрузили лося в прицеп и повезли. Сотрудники природоохранного ведомства планировали показать животное ветеринарам, а потом отвезти в заповедник, Свияжский либо Волжско-Камский, по согласованию с Госкомитетом РТ по биоресурсам. Однако планам не суждено было сбыться.

«Пока везли, в Кирбях лось проснулся и начал разносить прицеп. Мы созвонились с ветеринарами, и они сообщили, что травма ноги для лося не очень опасна. Скорее всего, он ударился обо что-то. Специалисты отметили, что животное может покалечиться еще больше в прицепе. Поэтому мы отвезли лося в ближайшую лесопосадку и выпустили. Там неподалеку охотничьи угодья, есть кормушки, охранная зона», — пояснил Ерошомов.

Ранее в социальных сетях появлялись фотографии и видео лося, стоящего в воде на пляже в Боровом Матюшино. Люди писали, что животное якобы приплыло с противоположного берега Волги, но растерялось и не знало, куда податься дальше.

«Вокруг скопилось много народа. Лося было спасти сложно, потому что его все шугали, устраивали селфи», — добавил Михаил Ерошомов.

Оказывается, теоретически лось действительно мог приплыть с другого берега, потому что это достаточно сильное и выносливое животное. Спасательная операция в целом длилась 3,5 часа.

Спикер отметил, что за три года работы участвует в подобных мероприятиях во второй раз. Впервые Михаил Ерошомов спасал лося возле Республиканской клинической больницы в Казани год назад. Тогда заплутавшее животное выпустили в Высокогорском районе.