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Ру Тат
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16 сентября 2021  20:19

Лошадь придавила фермера в Татарстане, мужчина в реанимации

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В Лаишевском районе РТ 46-летнего мужчину придавила лошадь. Животное испугалось фермера и перестало его слушаться. Лошадь скинула мужчину с седла, после чего упала на него сверху.

Из-за сильного удара тяжелого животного у мужчины разорвался тонкий кишечник. Его тут же доставили в Республиканскую клиническую больницу и прооперировали.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе РКБ, сейчас фермер находится в отделении реанимации №3 в тяжелом состоянии под усиленным наблюдением врачей.

#ркб #реанимация
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