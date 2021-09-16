Лошадь придавила фермера в Татарстане, мужчина в реанимации

В Лаишевском районе РТ 46-летнего мужчину придавила лошадь. Животное испугалось фермера и перестало его слушаться. Лошадь скинула мужчину с седла, после чего упала на него сверху.

Из-за сильного удара тяжелого животного у мужчины разорвался тонкий кишечник. Его тут же доставили в Республиканскую клиническую больницу и прооперировали.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе РКБ, сейчас фермер находится в отделении реанимации №3 в тяжелом состоянии под усиленным наблюдением врачей.