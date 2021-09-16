Врач дала советы родителям, как уберечь школьника от заражения ОРВИ

Чтобы снизить риски заражения ОРВИ и гриппом, школьникам после учебы стоит промывать нос и полоскать горло. Об этом в специальном прямом эфире оперативного штаба РТ рассказала заведующая оториноларингологическим отделением казанской клинической больницы №16 Екатерина Лаптева.

«Когда ребенок приходит из школы, ему можно промыть нос, прополоскать горло, потому что вирусы у нас оседают на слизистой. Когда мы приходим домой и прополаскиваем горло и нос, мы банально их смываем, и они дальше не проникают через барьер», — пояснил врач.

Кроме того, школьникам можно пользоваться интраназальными спреями, но в профилактической дозировке.

При этом для того, чтобы противостоять коронавирусу, Екатерина Лапетва посоветовала взрослым привиться от Covid-19.