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Ру Тат
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16 сентября 2021  13:09
Эвелина Киселёва

Врач дала советы родителям, как уберечь школьника от заражения ОРВИ

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Чтобы снизить риски заражения ОРВИ и гриппом, школьникам после учебы стоит промывать нос и полоскать горло. Об этом в специальном прямом эфире оперативного штаба РТ рассказала заведующая оториноларингологическим отделением казанской клинической больницы №16 Екатерина Лаптева.

«Когда ребенок приходит из школы, ему можно промыть нос, прополоскать горло, потому что вирусы у нас оседают на слизистой. Когда мы приходим домой и прополаскиваем горло и нос, мы банально их смываем, и они дальше не проникают через барьер», — пояснил врач.

Кроме того, школьникам можно пользоваться интраназальными спреями, но в профилактической дозировке.

При этом для того, чтобы противостоять коронавирусу, Екатерина Лапетва посоветовала взрослым привиться от Covid-19.

#грипп #заболеваемость #Школа #ОРВИ #Коронавирус #вакцинация
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