Лор, терапевт и уролог пополнили штат поликлиники №7 Набережных Челнов

В городскую поликлинику №7 Набережных Челнов трудоустроились три молодых врача, двое из них приехали в Автоград из других регионов России. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

«В январе этого года мы приняли на работу еще трех врачей: терапевта, оториноларинголога и уролога», — сообщил главврач медорганизации Александр Попов.

В общей сложности за прошлый год поликлиника привлекла 19 врачей, 15 из которых являются молодыми специалистами, десять получили грант Правительства РТ на улучшение жилищных условий.

В рамках работы по привлечению кадров накануне один из специалистов провел видеопрезентацию для выпускников шестого курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов Кировского медуниверситета и ординаторов первого и второго года обучения. Затем участники мероприятия обсудили вопросы трудоустройства в поликлинику.

Ранее депутаты Челнов рассказали, как привлекать врачей в больницы, о чем сообщало ИА «Татар-информ».