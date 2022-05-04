Лопнувшее колесо стало причиной смертельного ДТП на трассе в Татарстане

Страшная авария произошла в первый день мая на трассе Казань – Ульяновск у деревни Татарское Паймурзино.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 53-летний житель Казани за рулем легковушки Chery выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «КАМАЗ» из Воронежской области. От удара легковой автомобиль откинуло на «Ладу».

В результате аварии водитель китайского авто получил тяжелые травмы и был доставлен в ЦРБ, где спустя сутки скончался. Кроме того, в ДТП пострадала пассажирка Chery. 50-летнюю женщину также госпитализировали.

Как установили полицейские, на автомобиле Chery были установлены колеса с изношенным протектором шин. Во время движения левое переднее колесо лопнуло, от чего машину выбросило на встречку под грузовик.