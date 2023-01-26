L’Opinion: Запад увидел угрозу в планах о совместных учениях России, Китая и ЮАР

Планируемые Россией, ЮАР и Китаем военные учения вызвали ярость у Запада. Он видит в них угрозу и символичную «годовщину» конфликта на Украине, передает французская L’Opinion.

В издании напомнили, что ЮАР не присоединилась к санкциям Запада и не прекратила сотрудничать с Москвой, хотя испытывает давление со стороны США и Европы. Так, в свою вторую поездку глава МИД Сергей Лавров посещал «родину Нельсона Манделы», где провел переговоры.

ЮАР сотрудничает с Россией в формате БРИКС, который не признает гегемонию Запада. Помимо этого, страны развивают партнерство в военном отношении.

«Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине», — приводит цитату РИА Новости.

Планируемые учения говорят о том, что Москва расширяет влияние на африканском континенте, переступая через попытки изоляции со стороны Запада.