«Лопата» и эмоции Разина против системы «Ак Барса». Почему «Магнитка» удобна Гатиятулину

«Ак Барс» и «Металлург» сойдутся в битве за финал. Пока уральцы достаточно легко проходили соперников, Казань отрабатывала свои капканы на эмоциях Минска и проблемах «Трактора». Станет ли жесткий и эмоциональный стиль Разина проблемой для его игроков и почему именно «Магнитка» – самый удобный вариант для «барсов», разбираем в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Слишком легкий путь для «Металлурга». Не сыграет ли против него легкая прогулка в первых раундах?

Путь магнитогорского «Металлурга» в этом плей-офф пока напоминает идеально выверенный график скоростного поезда, который пролетает промежуточные станции без задержек. В первом раунде «Магнитка» не встретила серьезного сопротивления в противостоянии с «Сибирью» (4-1 в серии). С почти вызывающей легкостью подопечные Андрея Разина разобрались и с «Торпедо». Обсуждая эту серию, эксперты сошлись во мнении, что интрига в паре умерла, едва успев родиться. Нижегородцы, которые в регулярном чемпионате влюбляли в себя авантюрным хоккеем, в играх на вылет оказались не готовы к системному давлению и исполнительскому мастерству уральцев.

Главный лейтмотив этой серии – колоссальная разница в классе и психологической устойчивости. «Металлург» играл с позиции силы, хотя в последних трех поединках подопечные Алексея Исакова и пытались навязать борьбу. Это была методичная работа фаворита против команды, чей ресурс иссяк еще к середине февраля.

Однако легкость, с которой «Металлург» забрал большинство матчей двух первых серий, может сыграть с ним злую шутку. Не встречая того самого «колючего» сопротивления, которое обычно закаляет чемпиона, команда привыкает к чистым шайбам, к пространству и времени для принятия решений, которые «Ак Барс» точно не предоставит. Противостояние с Нижним Новгородом стало для Магнитогорска сравнительно приятным круизом, но полуфинал – это уже открытое море с совершенно иным уровнем шторма. «Металлург» сейчас выглядит как отлаженный механизм, но вопрос в том, не заржавеют ли эти шестеренки, когда их начнут заливать казанским «бетоном».

Фото: metallurg.ru

«Лопатой по хребту»: не пережмет ли Разин команду, как Квартальнов?

Впрочем, легкость четвертьфинала для «Магнитки» тоже была с некоторыми оговорками. В четвертом матче нижегородцы все же «дали жару» (Фирстов забил гол-шедевр) и неплохо так потрепали нервы Разину, который после игры выдал свой классически яркий спич о недовольстве командой, в котором можно было уловить нотки угрозы хоккеистам. Пусть и с долей иронии.

«Каким методом нужно мотивировать игроков? Есть еще вариант – лопатой по хребту. У нас нет задачи обыграть "Торпедо", есть задача выиграть Кубок. Если мы совершаем такие ошибки с "Торпедо", то как мы собрались играть с Казанью?» – вопрошал наставник «Магнитки» на пресс-конференции в своей привычной манере.

Разин – возможно, самый медийный тренер КХЛ, который в свое время даже активно вел телеграм-канал, где освещал свою работу и делился мнением о многих событиях в нашей лиге. Однако его привычка выносить в публичное поле некоторые моменты из «кухни» команды не всегда может идти на пользу.

Фото: metallurg.ru

Когда он критикует игроков на пресс-конференциях или иронизирует над их ошибками, он пытается спровоцировать их на ответную реакцию. В серии с «Торпедо» это сработало: «Металлург» выглядел собранно, а дисциплина не хромала. Однако вопрос в том, как эта тактика покажет себя в затяжном противостоянии с «Ак Барсом», где психологическая устойчивость ценится выше всего.

Сравнение с Дмитрием Квартальновым здесь напрашивается само собой. Оба тренера делают ставку на эмоции и жесткую вертикаль власти, где игрок – исполнитель тренерской воли. Мы уже видели, к чему это может привести, на примере минского «Динамо» во втором раунде в противостоянии с «Ак Барсом».

Постоянное давление Квартальнова на лидеров и публичное недовольство их игрой, по слухам, едва не привели к бойкоту со стороны легионеров. А точнее – даже к «путчу», когда иностранцы пошли к руководству жаловаться на тренера и тот был на грани увольнения уже по ходу серии. История Квартальнова показывает: авторитаризм, публичные высказывания и излишняя эмоциональность могут дорого стоить тренеру, если пережать.

Разин сейчас идет по той же тонкой грани. Его ирония про «Му-му» и жалобы на штрафы за излишнюю откровенность скрывают главное опасение: не задушит ли он инициативу своих молодых игроков? В серии с «Торпедо» эти окрики еще воспринимались как элемент воспитания, но «Ак Барс» – команда, которая ловит соперника именно на психологических зажимах. Если игроки «Магнитки» будут выходить на лед с мыслью не о чужих воротах, а о том, что после ошибки их «отхреначат по полной программе», подопечные Анвара Гатиятулина обязательно это используют. Главный вопрос полуфинала: сможет ли Разин вовремя сбавить вольтаж, чтобы его команда не перегорела еще до первого вбрасывания?

Удобный фаворит: почему «Магнитка» – лучший вариант для Казани в полуфинале

А такой риск достаточно высок – в регулярке «барсы» не единожды находили противоядие для магии «Магнитки».

На фоне оставшихся участников плей-офф – монументального «Локомотива» и бронебойного «Авангарда» – магнитогорцы выглядят для «Ак Барса» наиболее комфортным соперником. Это может прозвучать парадоксально, учитывая первое место уральцев в регулярном чемпионате, но стилистически команда Разина дает казанцам ровно то, что они умеют использовать лучше всего: пространство для контратак и эмоциональную нестабильность. Если Ярославль способен засушить игру до состояния герметичности, а Омск – раздавить мощью первых звеньев, то Магнитогорск остается командой настроения, которая в этом сезоне уже не раз спотыкалась о казанскую систему.

Так, в конце октября прошлого года казанцы в пух и прах разнесли «лис» (4:0), что стало для их наставника холодным душем, после которого он рассуждал о неудачном дне.

«Бывают дни, когда получается все: жена постель застелила, борщ приготовила. Всё хорошо. А бывает – пришел такой веселый, а дома жесть: ребенок уроки не сделал, собака нагадила. Бывает, что не получается забить, это хоккей. У нас бывало и так, что мы и по девять забивали. Хоккеисты – они люди, где-то ошибаются, где-то проявляют характер после этих ошибок», – рассказывал Разин на пресс-конференции.

Фото: ak-bars.ru

Но вряд ли дело только в плохом дне. По ходу регулярки «Магнитка» не единожды попадала в яму, выдавая невзрачные периоды. Разин частенько сводил это к недостатку мотивации, ведь команда лидировала со старта сезона, а отрыв позволял расслабиться на дистанции.

«Металлург» может забить шесть или девять шайб «Торпедо», но когда игра переходит в вязкую стадию, где каждый сантиметр льда нужно выгрызать, уральцы начинают нервничать. Казань уже показала, что умеет выключать атакующий потенциал «Магнитки», заставляя ее лидеров ошибаться на ровном месте. Слабость нынешнего «Металлурга» кроется в его обороне, которая порой напоминает проходной двор в матчах с организованными командами. В то время как «Ак Барс» прошел Минск практически на классе и опыте, не тратя лишних эмоций, их будущий соперник слишком сильно зависит от того, «попрет» ли игра в первом периоде. Неудачные отрезки в сезоне показали: если лишить команду Разина куража, она начинает рассыпаться тактически.

«Суперсвязка» и капитанский фактор: кто тащит «Магнитку» в финал

Если рассматривать «Металлург» не как систему, а как набор конкретных исполнителей, то основной головной болью для обороны «Ак Барса» станет «суперсвязка», которая уже успела навести шороху в этом плей-офф. Речь о дуэте Владимира Ткачева и Романа Канцерова. В текущем розыгрыше эти двое демонстрируют практически телепатическое взаимопонимание: их умение разрезать плотную оборону быстрыми передачами в касание уже стоило «Сибири» и «Торпедо» нескольких ключевых пропущенных шайб. Ткачев, подтверждая статус одного из лучших снайперов, не только завершает атаки, но и выступает в роли диспетчера, а молодой Канцеров добавляет этому звену необходимой дерзости и скорости. Именно эта пара способна создать гол из ничего, даже если казанский «автобус» будет припаркован максимально плотно.

Не менее важную роль играет и капитан команды Егор Яковлев. Его влияние на игру «Металлурга» трудно переоценить: он не только цементирует оборону, но и активно подключается к атакам, часто выступая в роли четвертого нападающего. Гол и две результативные передачи Яковлева в стартовых сериях подчеркивают, что опасность от Магнитогорска может исходить из любой точки площадки. Способность Егора вовремя набросить на пятак или заблокировать опасный бросок – это тот самый фундамент, на котором держится уверенность всей команды. Его противостояние с лидерами «Ак Барса» станет одной из ключевых микродуэлей этого полуфинала, где опыт будет биться против опыта.

Фото: metallurg.ru

Не стоит забывать и о «скрытых» угрозах в лице Михайлиса и Петунина, которые умело пользуются тем, что основное внимание защитников приковано к первым звеньям. А за спинами полевых игроков «Магнитки» вырос настоящий оплот надежности – голкипер Александр Смолин. Никуда не делось и мастерство Ильи Набокова, который в свой 21 год затаскивал команду в финал Кубка Гагарина – 2024 и выигрывал главный трофей КХЛ.

Для «Ак Барса» взлом этого коллективного механизма станет задачей со звездочкой: казанцам придется не просто обороняться, а персонально нейтрализовывать лидеров «Металлурга», лишая их пространства и возможности для маневра. Успех в этой серии для Казани напрямую зависит от того, удастся ли ей выключить Ткачева и заставить Яковлева ошибаться под давлением.

Первый матч полуфинала – в следующую субботу в Магнитогорске.