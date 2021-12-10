Лондонский суд одобрил апелляцию Вашингтона на запрет о передаче США Джулиана Ассанжа

Высокий суд Лондона принял апелляцию Вашингтона на решение о запрете передать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США», — говорится в заключении.

Отмечается, что Ассанж все так же останется под стражей.

Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные американцами. США пообещали не применять к основателю WikiLeaks «специальные административные меры», предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также согласились отправить его в Австралию для отбывания наказания.

В январе судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в передаче Ассанжа американским властям. Причиной стало то, что заключенный страдает расстройством аутистического спектра, депрессией и синдромом Аспергера и может покончить жизнь самоубийством. Она сочла также условия в британской тюрьме Белмарш более комфортными, чем те, что преступника ожидают в Соединенных Штатах.

Джулиан Ассанж всемирно известен своими материалами с разоблачением незаконных действий США во время военных операций на Ближнем Востоке. В мае 2019-го Минюст США предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и шпионаж.

Основателя WikiLeaks также обвинили в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность стран. В своих материалах он назвал имена американских агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии.