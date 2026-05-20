Лондонский «Арсенал» выиграл АПЛ впервые за 22 года

«Канониры» выиграли английскую Премьер-лигу сезона 2025/26. Этому поспособствовала ничья прямого конкурента – «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) и гарантировали лондонцам титул за тур до конца.



Сейчас у ребят Микеля Артеты 82 очка. У «Сити» – 78.



Отметим, что «Арсенал» в 37 турах английской Премьер-лиги «Арсенал» одержал 25 побед, семь раз разделил очки с соперниками и пять раз потерпел поражение.



В заключительном туре «канониры» сыграют с «Кристал Пэлас» – игра пройдет 24 мая на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Последний раз «Арсенал» становился чемпионом Англии по итогам сезона 2003/2004.