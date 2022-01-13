Ломовицкий о переходе в «Рубин»: Хотел что-то поменять в карьере, начинаю с чистого листа

Переход в «Рубин» - это новый поворот в карьере, своеобразный чистый лист. В Казани хорошая команда и тренер. Таким мнением поделился новичок «Рубина» Александр Ломовицкий, перешедший из московского «Спартака».

«Переход произошел быстро. Здесь хорошая команда и тренер. Я принял решение что-то поменять в своей карьере, можно сказать, начать все с чистого листа. С новыми силами и целями буду двигаться вперед», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Он отметил, что многих ребят из «Рубина» он уже знает лично давно и во время сборов будет знакомиться со всеми остальными. На данный момент он больше всего контактирует с Иваном и Владиславом Игнатьевым, Сотлмурадом Бакаевым и Александром Зуевым.