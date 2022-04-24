Ломовицкий о дебютном голе за «Рубин»: «Важный мяч для меня, я давно не забивал»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий после победной игры против тульского «Арсенала» (1:0) прокомментировал дебютный гол за казанскую команду.

«Важный гол для меня, я давно не забивал. Это мой первый гол за "Рубин". Я пришел только зимой, сейчас я играю в атаке, и мне хотелось себя проявить. Хорошо, что так получилось, рад, что забил, и главное, что команда набрала три очка. Ребята бились, старались. Считаю, все заслуженно», – сказал Ломовицкий в интервью после игры.

Кроме того, 24-летний полузащитник заявил, что в эмоциональном плане победа над «Арсеналом» может дать серьезный толчок команде.

«Давно не выигрывали, поэтому очень хотелось взять три очка. Все время чего-то не хватало, что-то не получалось. И вот, наконец, дома победили. В плане эмоций, конечно, она даст толчок команде. Я на это надеюсь, потому что действительно давно не выигрывали. Будем надеяться, что это продолжится и в следующих матчах», – подчеркнул Ломовицкий.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 27-го тура РПЛ — 30 апреля казанцы на домашнем поле сыграют против «Сочи». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет 1 балл.