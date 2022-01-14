Ломовицкий: Когда разговаривали о трансфере в «Рубин», Слуцкий обещал станцевать самбу

Перед своим трансфером в «Рубин» Александр Ломовицкий по телефону разговаривал с главным тренером команды Леонидом Слуцким. Тогда полузащитник сказал, что если у него не будет получаться в «Спартаке», то «Рубин» будет приоритетным вариантом. В ответ Слуцкий заявил, что включит телевизор и будет танцевать самбу. Об этом Ломовицкий сообщил в интервью со Sports.ru.

«Помню, как звонил Леонид Слуцкий. Было неожиданно. Познакомились, он сказал, что хотел бы вместе поработать, весь на позитиве был. Я ответил, что мне очень приятно, но на данный момент это невозможно, посмотрим, что будет дальше. И добавил: если что-то не получится в „Спартаке“, то „Рубин“ точно будет в приоритете. Слуцкий посмеялся: „О, даже так, спасибо тебе. Сейчас самбу включу на телевизоре и буду танцевать“», — поделился игрок.

При этом он подчеркнул, что в «Спартаке» бывший главный тренер Руй Витория видел его в защите, и если Слуцкий тоже будет пробовать именно в обороне, то игрок готов на такую смену позиции.

Напомним, Ломовицкий этой зимой перебрался из московского «Спартака» в казанский «Рубин» за 1,6 млн евро.