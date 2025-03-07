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Культура 7 марта 2025 21:00

Лолита высказалась после отмены своего концерта в Казани

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Певица Лолита Милявская отказалась комментировать решение об отмене своего концерта в Казани.

«Комментировать нечего», - сказала артистка РИА «Новости».

Ее концерт должен был пройти в «Казань Экспо» 21 марта. Но потом в выставочном центре заявили, что концерт отменен без объяснения причин.

До этого концерт Лолиты отменяли в ульяновском ДК «Губернаторский» и в Кемерово, Томске, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва. По словам Лолиты, ее выступления отменяли якобы из-за неоплаченной аренды, но все платежи были выполнены.

#лолита милявская #концерт #отмена #Казань
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