«Локомотив» - «Зенит» и другие пары: расписание матчей чемпионата России на сегодня

Сегодня, 22 апреля, продолжатся матчи 26-го тура Мир РПЛ. Состоятся три игры чемпионата страны.

Расписание матчей 26-го тура РПЛ (время московское):

- 17:30. «Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»

- 19:45. «Динамо» Москва – «Рубин»

- 19:45. «Локомотив» – «Зенит»

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (55 очков после 25 матчей). На второй строчке идет действующий чемпион «Краснодар» (54), тройку замыкает «Локомотив» (48).