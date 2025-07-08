«Локомотив» хочет обменять Самошникова на Пруцева из «Спартака»

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«Локомотив» планирует обменять защитника Илью Самошникова на полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Данил находится в шорт-листе «железнодорожников» на позицию восьмерки. «Спартак» просит за Пруцева четыре млн евро. Примерно такую же сумму «красно-белые» готовы предложить за Самошникова, сообщает источник.

Напомним, ранее Самошников выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. В минувшем сезоне Илья отыграл 24 матча за «железнодорожников» в РПЛ, где забил четыре мяча и отдал две передачи.

Пруцев же в прошлом сезоне отыграл 19 встреч, где забил один мяч и отдал три передачи.