news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 июля 2025 11:32

«Локомотив» хочет обменять Самошникова на Пруцева из «Спартака»

Читайте нас в
Телеграм
«Локомотив» хочет обменять Самошникова на Пруцева из «Спартака»
Фото: fclm.ru

«Локомотив» планирует обменять защитника Илью Самошникова на полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Данил находится в шорт-листе «железнодорожников» на позицию восьмерки. «Спартак» просит за Пруцева четыре млн евро. Примерно такую же сумму «красно-белые» готовы предложить за Самошникова, сообщает источник.

Напомним, ранее Самошников выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. В минувшем сезоне Илья отыграл 24 матча за «железнодорожников» в РПЛ, где забил четыре мяча и отдал две передачи.

Пруцев же в прошлом сезоне отыграл 19 встреч, где забил один мяч и отдал три передачи.

#Илья Самошников #спорт #футбол #фк локомотив #фк спартак #фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

7 июля 2025
«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

7 июля 2025