«Локомотив» вырвал победу у «Авангарда» и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с «Ак Барсом»

Фото: пресс-служба ХК "Локомотив"

В среду, 6 мая 2026 года, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле завершился седьмой, решающий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев, одержавших победу во втором овертайме. Ярославцы выиграли серию со счётом 4-3 и стали вторым финалистом розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2025/2026.

Уже на 25-й секунде матча «Локомотив» открыл счёт — первый бросок в створе привёл к голу Никиты Кирьянова (при участии Рихарда Паника и Александра Елесина). На пятой минуте «Авангард» восстановил равновесие: отличился Александр Волков, которому ассистировали Дамир Шарипзянов и Василий Пономарёв.

Второй период остался за гостями, которые забросили две безответные шайбы. На 26-й минуте Константин Окулов точным броском поразил дальний угол, а на 34-й минуте Джозеф Чеккони забил с нулевого угла, сделав счёт 3:1. Однако под занавес периода Максим Шалунов сократил отставание до минимума — 3:2.

В третьем периоде «Локомотиву» удалось отыграться. На 52-й минуте первый гол в нынешнем плей-офф забил Егор Сурин (ассистент — Мартин Гернат), установив ничейный счёт — 3:3. Основного времени для выявления победителя не хватило, и игра перетекла в овертайм. Во втором дополнительном периоде победу хозяевам принёс Максим Берёзкин.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии пройдёт в Ярославле 11 мая 2026 года.