«Локомотив» таки надел рабочие сапоги: почему «Ак Барс» выдал худший матч в плей-офф-2026

«Ак Барсу» не хватило нацеленности, эмоций или креатива против вязкости «Локомотива»?

Сложно обвинить команду Анвара Гатиятулина в нынешнем плей-офф в недостатке борьбы и убийственной реализации – в серии с «Магниткой», например, казанцы наказали соперника, кажется, вообще за все ошибки.

Однако во вчерашнем матче «барсам» явно не хватило этой способности наказывать за любой просчет. На этот раз такую роль взял на себя сам «Локомотив». После второй игры в Ярославле Боб Хартли заявил, что его команде придется примерить «рабочие сапоги», и уже вчера этот план реализовал.

Настораживает даже не сам факт осечки, а то, что по качеству хоккея это была, пожалуй, худшая игра казанцев во всем розыгрыше Кубка Гагарина. В атаке подопечным Гатиятулина катастрофически не хватило изобретательности, остроты и банальной кубковой наглости. Невпечатляющие 16 бросков в створ – отличный показатель того, как худо было казанцам в этой встрече.

По чистой статистике «Локомотив» был лучше в этот вечер практически по всем ключевым показателям. Броски: 47-49, броски в створ: 16-28, вбрасывания: 28-36, блокированные броски: 9-17, силовые приемы: 28-39, отборы: 3-6, потери: 18-7.

Ключевая проблема Казани крылась в созидании: «Локомотив» наглухо перекрыл среднюю зону, заставив «Ак Барс» сбиваться на предсказуемые индивидуальные проходы вместо командных взаимодействий. Гол Рихарда Паника — классический маркер этой возникшей проблемы: казанцы затянули с подготовкой броска на синей линии, попали под блок и получили мгновенный контрвыпад «1 в 0».

Подопечные Гатиятулина катастрофически вяло входили в чужую зону, а их редкие позиционные атаки развивались по периметру, без трафика и помех перед воротами Даниила Исаева. Даже шайба Митчелла Миллера во втором периоде, позволившая защитнику повторить исторический рекорд КХЛ в плей-офф, не переломила ход встречи. «Локомотив» моментально вернул инициативу, задушил казанцев в углах и ответил голом Никиты Черепанова через плотный экран.

Вот тут-то и сложилось окончательно впечатление, что у «Ак Барса» просто нет эмоций, чтобы перебороть такой «Локомотив», способный терпеть, переламывать и ждать своего шанса. Команда Хартли на этом «ястреба» съела. В полуфинале. После игры корреспондент «ТИ-Спорта» уточнил у Анвара Гатиятулина, не с этим ли связаны все проблемы его команды.

— Перед серией было мнение, что «Локомотиву» может не хватить эмоций после такого полуфинала. Вам не показалось, что сегодня именно «Ак Барсу» не хватило эмоций, особенно в третьем периоде?

— Матчи могут складываться по разным сценариям, нужно быть готовыми к этому. Будем готовиться, доставать из себя эмоции, чтобы в следующей игре быть лучше.

Удаления и сломанное большинство «Ак Барса» – ключевые триггеры вечера

«Подавленная» атака «Ак Барса» – лишь половина проблем команды Гатиятулина в этот вечер. Вторым ключевым вопросом стала игра в неравных составах.

Главным триггером провала в стартовой двадцатиминутке стал проигранный собственный пятак и необязательные удаления, особенно двойной малый штраф Степана Терехова за высоко поднятую клюшку. Как бы трибуны ни были недовольны эпизодом, после которого Александр Радулов оказался на льду, пенять нужно только на себя.

«Ак Барс» оставил слишком много сил в меньшинстве, и шайба Максима Березкина всего за пять секунд до исхода четырехминутного большинства гостей стал следствием банальной усталости казанской четверки. Серия рикошетов и гол, казалось, не слишком вытекали из хода игры, но когда ты только за первую половину стартового периода проштрафился на шесть минут, сложно выйти сухим из воды на стадии финала в матчах с такой командой, как «Локомотив».

Нельзя сказать, что у «Ак Барса» не было своих шансов реализовать лишнего, но подвели обычно опасные в этом плей-офф спецбригады.

В финальном отрезке «барсы» получили роскошную возможность в виде пятиминутного большинства после очень странного фола на Тимуре Билялове со стороны Александра Полунина, который просто без привязки к шайбе нанес колющий удар голкиперу в пах. «Ак Барс» вместо штурма выдал нервный промах Нэйтана Тодда по абсолютно пустым воротам и зевнул контратаку Артура Каюмова в меньшинстве.

Гатиятулин после игры указал на дефицит агрессии в чужой зоне и плотность обороны соперника:

«Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. «Локомотив» из своих моментов выжал голы, а мы нет. Была плотная игра со стороны соперника, нам нужно было больше угрожать, но не все получалось».

Тодд также признал, что ранние удаления сломали игровой ритм, и разобрал свой ключевой упущенный шанс:

«В первом периоде на нас сильно повлияли три удаления, из-за чего мы много времени провели в меньшинстве. Мы хорошо бились, но нам немного не везло с пропущенными голами. В концовке матча я получил отличный пас от Саши Хмелевского, думал, шайба ляжет чуть раньше, но она пошла выше и перескочила клюшку. Я обязан быть готовым к таким моментам. «Локомотив» – отличная команда, которая три года подряд выходит в финал, но нам просто нужно быть лучше соперника в следующей игре».

«Просто невероятно!»: от чего остался в восторге Хартли и чему ужаснулся?

«Вау! Просто невероятно!» – только и сказал в своем вступительном слове Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции. И как бы журналисты ни просили «развернуть» его восторг, канадский специалист на это не велся и оставил подробности при себе.

Остается только догадываться, но, похоже, в восторге он был от того, как его команда вновь сыграла по установке: ярославцы выдали ошеломляющий первый период, задушив хозяев стартовым натиском, после чего принялись цинично действовать по счету. Ну и ментальный фундамент этой системы остался неизменным: когда на последнем рубеже Даниил Исаев ловит абсолютный дзен и играет железобетонно надежно, у всей остальной ярославской машины автоматически развязываются руки.

«Локомотив» полностью лишил «Ак Барс» свободного пространства на чистом льду. Даже когда казанцы пытались организовать штурм в третьем периоде, ярославский «бетон» в обороне работал без сбоев, а Исаев подчищал редкие огрехи защитников. Победа со счетом 4:1 выглядит абсолютно закономерным итогом тренерской дуэли, где казанский креатив разбился о дисциплинированную структуру гостей.

Наставник «Ак Барса» после матча был вынужден признать, что плотность и организованность ярославского коллектива стали непреодолимым препятствием для его команды:

«Была очень плотная игра со стороны соперника, они здорово перекрывали зоны и не давали нам раскатиться. Нам нужно было больше угрожать воротам, доводить шайбу до пятака, но не все получалось из-за их жесткого сопротивления. Соперник из своих моментов выжал максимум и забил голы, а мы свои шансы, особенно в большинстве, упустили. Будем разбирать эти тактические моменты», – сказал Гатиятулин.

А Хартли продолжал держать линию загадочности. Так, на полушутливый вопрос, каково было «Локомотиву» добираться на поезде и повлияло ли это на команду, он ограничился иносказательным шифрованием:

«Мы – «Локомотив», в этот раз у нас не было вариантов, но мы готовы еще раз проехаться на поезде, он был очень комфортным. Если придется – это абсолютно нормально, сегодня происходили вещи намного хуже, чем поездка на поезде. Вы видели игру», – ответил канадский специалист.

Очевидно, что мистер Хартли остался недоволен судейством, но мало ли чему еще ужаснулся канадец.

Большинство «Локомотива» небезгрешно. Казани нужно это использовать

Однако при всем вышесказанном было бы несправедливо не отметить, что «Локомотив» тоже далеко не безупречен. Большинство ярославцев, несмотря на то что гол Березкина все-таки пришел за пять секунд до окончания четырехминутного численного перевеса, остается их уязвимой стороной.

Пожалуй, самым показательным моментом для «Локомотива» стало большинство после удаления Григория Денисенко в начале первого периода. Казанцы убивали все попытки «железнодорожников» предельно легко. А в какой-то момент хозяева даже перехватили шайбу в чужой зоне, расставились и сами начали перекатывать ее, будто численный перевес был у них.

Как в стекло, бились об оборону «Ак Барса» гости и через пару минут, когда последовал тот самый двойной малый штраф Терехова за нарушение на Радулове. 3 минуты и 55 секунд ярославцы не понимали, как подступиться к воротам Билялова, но банальная усталость казанцев и серия рикошетов сделали свое дело.

После этого удаления, кстати, трибуны «Татнефть-Арены» буквально уничтожали Радулова гулом при каждом его прикосновении к шайбе. От любви до ненависти, как говорится. Экс-капитана «Ак Барса» возненавидели буквально за один эпизод.

«Худых» мест у «Локомотива» не так уж много, и его розыгрыш лишнего на льду – одно из них. Анвару Гатиятулину и Константину Шафранову необходимо это использовать. Если не пользоваться такими подарками, как в этом матче, то на итоговый успех в серии надеяться точно не приходится.

Миллер и Галимов. Два полюса «Ак Барса»

Американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, кажется, окончательно превратился в злого гения для ярославской обороны. Его роскошный вираж за воротами и гол от конька защитника во втором периоде вернули команду в игру, а заодно позволили Миллеру вновь попасть в список рекордсменов. Набрав 21-е очко в текущем плей-офф, Митчелл повторил рекорд результативности для защитников в Кубках Гагарина, установленный Крисом Ли из «Металлурга» еще в сезоне 2016/2017. На фоне общей атакующей беспомощности казанцев он остается игроком, который вообще не подвержен внешним факторам. Митч просто делает свое дело. Впрочем, не без осечек – его позиционная ошибка на пару с Никитой Лямкиным как раз и привела к одному из пропущенных голов.

На противоположном полюсе у «Ак Барса» действует Артем Галимов. Кажется, звездный час форварда так и остался в серии с «Трактором», когда он забросил большинство своих шайб. Начиная с раундов против минского «Динамо» и «Металлурга», его показатели стабильно катились по наклонной, а в финале наступило полное голевое затмение. Галимов умудряется не попадать в створ даже тогда, когда ворота не защищены.

Анвар Гатиятулин на пресс-конференции попытался аккуратно поддержать своего нападающего, призвав журналистов не вешать на него всех собак:

«Мы индивидуальности не обсуждаем, идет командная работа, в командной игре многие ребята делают полезные вещи. Иногда нам чего-то не хватает, но сегодня было достаточно моментов. Можем винить себя, что не попадали в пустые ворота. Сыграли этот матч, будем смотреть видео и готовиться к следующему», – отметил наставник «Ак Барса».

Однако очевидно, что 95-й номер слишком увлекся провокациями и косплеем Максима Комтуа, из-за чего в какой-то момент растерял свое голевое чутье. Не в ту степь пошел форвард «Ак Барса». «Локомотив» уж точно не вывести из себя подобными методами. У Ярославля есть свой Радулов, который может сам кого угодно «поджечь», а младшего бывшего партнера – потушить, если потребуется.