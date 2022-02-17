Локомотив с вагоном, груженным щебнем, сошел с путей в Татарстане

Сегодня около часа дня рядом со станцией Аэропорт Горьковской железной дороги в РТ сошли с рельсов локомотив и один вагон, груженный щебнем. В результате случившегося никто не пострадал, ущерб окружающей среде не причинен. На график движения поездов происшествие не повлияло. К месту происшествия выехал восстановительный поезд.

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента. На место выехал транспортный прокурор. Причины случившегося выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.