«Локомотив» рассматривал возможность покупки Кака и Баптисты — экс-директор клуба

Бывший технический директор «Локомотива» Хасанби Биджиев рассказал, что клуб в начале 2000-х интересовался бразильскими полузащитниками Кака и Жулио Баптистой.

По словам Биджиева, он заметил Кака на молодёжном турнире в Катаре. «В перерыве звоню Сёмину: «Палыч, тут футболист в таком порядке — Кака фамилия». Он засомневался: «Кака миллиона три стоит — дорого». Говорю: «Да вы что, за три надо брать!» Палыч перезванивает: «Я думал, это Кайка, а Кака 15 стоит!»», — рассказал Биджиев «Чемпионату».

Интерес был и к Баптисте. Биджиев лично общался с ним в аэропорту, но после наблюдения за игроком в Бразилии решил, что Дмитрий Хохлов на его позиции выглядит интереснее. «Уже в «Севилье» Баптисту перевели в нападение — и он так разыгрался, что до «Реала» и «Арсенала» дошёл», — добавил экс-директор. Кака позже перешёл в «Милан», а затем в «Реал». В «Локомотиве» ни одна из сделок не состоялась.