«Локомотив» проиграл китайцам, а «Зенит» сыграет с Иорданией: гайд по сборам клубов РПЛ

Зимние сборы для клубов РПЛ в самом разгаре. «Локомотив» уже успел проиграть китайскому «Шанхай Порт», в то время как «Зенит» готовится к матчу со сборной Иордании, которая стоит в рейтинге ФИФА выше осенних соперников России. О сборах клубов РПЛ - в материале «ТИ-Спорт».





Фото: spartak.com

«Спартак» погостит в ОАЭ и Турции

Московский «Спартак» в этом году проводит свои сборы в Турции и ОАЭ. Команда Деяна Станковича уже сыграла один матч – с «Черноморцем» (3:3) в турецком Белеке. Встреча проходила в закрытом режиме и состояла из трех таймов по 45 минут.

В числе соперников «красно-белых» также будут «Астана» и чемпион Суперлиги Узбекистана «Насаф». С казахстанской командой «Спартак» сыграет 2 февраля в Дубае, а с «Насафом» - 24 февраля в Белеке. Но самым интересным оппонентом коллектива Станковича, пожалуй, является «Торпедо».

Так, последнее дерби между командами датировано 27-м июня. Если же брать в расчет официальные матчи, то последний раз «Спартак» играл с «Торпедо» 15 апреля 2023 года. Понятно, что на сборах перед командами больше стоит цель не победить, а подготовиться ко второй части сезона.

Однако это в любом случае будет дерби, пускай и не в официальном матче. Определенный накал в этом противостоянии все равно неизбежен. Да и болельщикам московских команд будет приятно снова увидеть игру двух столичных клубов, один из которых уже второй сезон выступает в Первой лиге. Не стоит забывать и о том, что в ФНЛ «черно-белые» набрали хороший ход и с большой долей вероятности выйдут в РПЛ. Матч со «Спартаком» будет некой проверкой на прочность «автозаводцев».

Встреча «Спартака» с «Торпедо» состоится 20 февраля в Белеке. Примечательно, что Станкович покинул сборы по семейным обстоятельствам и вернется в команду позднее. Как оказалось, у специалиста родилась дочь.

​Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» сыграет со сборной Иордании

В нынешнем сезоне у «Зенита» были достаточно сильные соперники. Например, еще осенью питерцы встречались с вице-чемпионом Турции «Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо. Команда Сергея Семака уступила со счетом 1:2 в той встрече.

А на этих сборах «Зенит» ожидает уже экзотический «экспонат» – сборная Иордании. Матч пройдет 27 января. Соперник «Зенита» становился серебряным призером Кубка Азии в 2023 году и находится на 64-м месте в рейтинге ФИФА. Показательно, что Иордания стоит в рейтинге выше, чем осенние оппоненты сборной России Вьетнам (114 место), Таиланд (97 место, матч не состоялся из-за погодных условий), Бруней (184 место) и Сирия (95 место).

Помимо сборной Иордании, петербуржцы 24 января сыграют с лидером чемпионата Армении текущего сезона «Ноа». Интересно, что в заявке на сборы присутствуют Артур и Вендел, по которым, согласно инсайдам, ведет переговоры «Зенит» о продаже с «Ботафого».

О датах и соперниках следующих сборов «сине-бело-голубых» пока информации нет.

​Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» сыграет со «Спартаком» и «Динамо»

Команда Мурада Мусаева уже завершила свой первый сбор. Он проходил в Абу-Даби с 14 по 20 января без матчей. Вторые сборы, однако, обещают быть горячими.

Так, «быки» 25 января сыграют с китайским «Чэнду Жунчэн», а также в рамках Зимнего Кубка встретятся со «Спартаком» (30 января) и «Динамо» (4 февраля). Безусловно, эти игры будут интересными, так как наверняка «Краснодар» захочет отомстить «красно-белым» за домашний разгром (0:3). Встреча с «бело-голубыми» тоже не будет обычной. Это игры с командами-претендентами на чемпионство, так что здесь будет какой-никакой вопрос престижа для «Краснодара» и его оппонентов. И проверкой боем перед официальными матчами.

Фото: fcdm.ru

«Динамо» тренируется в Катаре и ждет матча

Сборы московского «Динамо» проходят в Катаре, где команда Марцела Лички встретится с пока неизвестным оппонентом 27 января. Затем же «бело-голубые» вылетят в ОАЭ, где помимо упомянутого выше «Краснодара», клуб встретится со «Спартаком» в рамках Зимнего Кубка РПЛ и «Локомотивом».

Вывески тоже достаточно громкие. К примеру, в РПЛ «красно-белые» сыграли с «Динамо» вничью (2:2). А вот в Кубке России «Спартак» дважды обыграл «бело-голубых». Сумеет ли «Динамо» взять реванш у «Спартака» на сей раз?

С «Локомотивом» же история обратная. В лиге «бело-голубые» обыграли «железнодорожников», а в Кубке России между командами ничья. Игра со «Спартаком» состоится 7 февраля, а с «Локомотивом» - 15-го. Также «Динамо» встретится с «Уралом» 21-го февраля.

​Фото: fclm.ru

«Локомотив» проиграл китайскому «Шанхай Порт»

«Локомотив» начал свои сборы в Абу-Даби не совсем удачно. Команда Михаила Галактионова 20 января проиграла китайскому клубу «Шанхай Порт» (1:2). Затем «железнодорожники» встретятся с корейским «Ульсан Хёндэ» 24 января.

Дата и соперники матчей на втором и третьем сборах «Локомотива» пока неизвестны. Пока из громких соперников у «красно-зеленых» есть лишь вышеупомянутое «Динамо».

​Фото: pfc-cska.com

ЦСКА попрощался с Агаповым и разбил ОКМК

ЦСКА начал сборы в Абу-Даби без одного игрока. Команду недавно покинул воспитанник «Рубина» Илья Агапов. Он перешел в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона.

Пока что коллектив Марко Николича сыграл 19 января только с одним оппонентом – узбекистанским ОКМК (4:1) . Впереди у «армейцев» казахстанский «Ордабасы» (23 января) и китайский «Циндао» (7 февраля). Также ЦСКА сыграет с «Зенитом» в рамках Зимнего Кубка 4 февраля. Остальные соперники московской команды пока неизвестны.

Фото на анонсе: spartak.com