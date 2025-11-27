«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым после поражения от «Спартака» в Кубке России

Фото: fclm.ru

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта со своим главным тренером Михаилом Галактионовым. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников» в телеграм-канале.

Пресс-служба «Локомотива» отметила, что Михаил Михайлович занял должность главного тренера в конце 2022 года. С тех пор клуб взял курс на долгосрочную стратегию по развитию молодых российских футболистов, в том числе выпускников академии.

«Галактионов — второй тренер в российской истории «Локомотива» по количеству матчей во главе клуба. По этому показателю он уступает лишь легендарному Юрию Семину. Удачи, прогресса и достижения больших целей, Михаил Михайлович!» — сказано в сообщении команды.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 16 матчах. В Фонбет Кубке России клуб вылетел в Путь регионов, уступив накануне московскому «Спартаку» (2:3). Во втором четвертьфинала клуб сыграет с тульским «Арсеналом».