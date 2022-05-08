«Локомотив» примет «Рубин» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против казанского «Рубина» в матче чемпионата России по футболу. Начало матча в 19:00.

Команда Леонида Слуцкого с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в сильнейшей футбольной лиге России. В предыдущем матче «Рубин» потерпел унизительное поражение (0:6) в Казани против ФК «Сочи».

«Локомотив» перед игрой 28-го тура занимает шестое место в таблице РПЛ. Команда отстает от «Краснодара» на четыре очка, а от ЦСКА — на шесть. В последней игре московский клуб уступил (0:1) на выезде ФК «Краснодар».

Матч «Локомотив» — «Рубин» обслужит арбитр Кирилл Левников. Ему помогут Егор Болховитин, Кирилл Большаков.