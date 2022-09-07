«Локомотив» примет «Нефтехимик» в День памяти авиакатастрофы ярославской команды

Сегодня ярославский «Локомотив» примет на своем льду нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19:00.

Эта игра будет приурочена ко Дню памяти с момента ужасной трагедии, когда 11 лет назад самолет с командой «Локомотив» разбился в авиакатастрофе. Отметим, что «Локомотив» на протяжении десяти лет не проводил игры 7 сентября.

«Локомотив» после двух сыгранных матчей этого сезона занимает лишь десятое место в Западной конференции. Команда Игоря Никитина в последнем матче разгромила на выезде челябинский «Трактор» (4:0).

Отметим, что голкипер «Локомотива» Иван Бочаров оформил первый сухой матч за ярославцев. Его серия без пропущенных шайб составляет. 60 минут и 1 секунду.

«Нефтехимик» на старте сезона потерпел два поражения на выезде, уступив в овертайме ЦСКА (4:5) и крупно проиграв московскому «Динамо» (1:6). Команда Олега Леонтьева занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

У нижнекамцев лучшим бомбардиром команды в новом сезоне является Павел Порядин. На его счету 3 (2+1) очков.