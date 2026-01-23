«Локомотив» перезаключил контракт с Максимом Шалуновым

Фото: hclokomotiv.ru

«Локомотив» перезаключил контракт с 32-летним нападающим Максимом Шалуновым. По новым условиям соглашение между форвардом и клубом рассчитано до 31 мая 2028 года. Об этом сообщила у себя на официальном сайте пресс-служба ярославского клуба.

В сезоне-2025/26 на счету Максима Шалунова 18 шайб и 9 передач в 48 матчах за железнодорожников. В «Локомотиве» он идет вторым после Александра Радулова среди бомбардиров и в топ-4 лидеров по очкам.

В хоккейной карьере в КХЛ Шалунов выступал за «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. Всего в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ форвард провел 768 матчей и набрал 428 (233+195) очков.