«Локомотив» отверг предложение «Спартака» в размере 3 млн евро за Самошникова
«Локомотив» отверг предложение «Спартака» в размере 3 млн евро за защитника Илью Самошникова. Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным источника, «железнодорожники» собираются выручить на продаже Самошникова не менее 5 млн евро с учетом изменения лимита на легионеров в РПЛ в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне 27-летний Илья Самошников не отметился результативными действиями за «Локомотив».
Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2027 года.