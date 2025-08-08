«Локомотив» отверг предложение «Спартака» в размере 3 млн евро за Самошникова

Фото: fclm.ru

«Локомотив» отверг предложение «Спартака» в размере 3 млн евро за защитника Илью Самошникова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, «железнодорожники» собираются выручить на продаже Самошникова не менее 5 млн евро с учетом изменения лимита на легионеров в РПЛ в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 27-летний Илья Самошников не отметился результативными действиями за «Локомотив».

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2027 года.