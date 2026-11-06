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На главную ТИ-Спорт 6 ноября 2026 22:27

«Локомотив» отправил Галактионова в отставку после поражения от «Рубина»

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«Локомотив» отправил Галактионова в отставку после поражения от «Рубина»
Фото: fclm.ru

Московский «Локомотив» досрочно прекратил сотрудничество с главным тренером Михаилом Галактионовым. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Локомотив» досрочно прекратил сотрудничество с главным тренером Галактионовым», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

— Хотел бы извиниться за почти первую половину сезона. Мы не показываем той игры, которую ждут. Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Хотел бы его поблагодарить за четыре года работы в клубе.
Были и победы, и поражения. Мы приняли решение на данном этапе наше сотрудничество прекратить. Клубу необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этой ситуации. Будем думать, как это сделать, — передает слова Нагорных корреспондент «Матч ТВ».

Напомним, «железнодорожники» на своём поле уступили «Рубину» в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ со счётом 0:1. Для «Локомотива» это поражение стало третьим подряд в чемпионате России.

Напомним, что ранее сообщалось о решении совета директоров клуба расторгнуть контракт с 42-летним специалистом. По данным СМИ, Галактионову будет выплачена неустойка в размере 60 млн рублей. «Локомотив» после 14 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

#фк локомотив
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