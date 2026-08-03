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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 16:48

«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову

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«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову
Фото: fclm.ru

«Локомотив» отклонил запрос «Галатасарая» о трансфере полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. Турецкий клуб интересовался переходом 20-летнего хавбека, но московский клуб ответил отказом. По данным источника, игроку предлагалась зарплата около 5 млн евро в год.

Батраков — воспитанник «Локомотива» и ключевой игрок команды. Его контракт действует до 2028 года. «Локомотив» не хочет расставаться с лидером. Возможно, «Галатасарай» вернётся с новым предложением.

#фк локомотив
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