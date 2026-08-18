«Локомотив» обыграл «Торпедо» по буллитам в товарищеском матче

Фото: телеграмм-канал ХК "Локомотив"

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» состоялся товарищеский матч между местным «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо», который стал первым для ярославцев под руководством нового главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 2:1.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1: у хозяев отличился Джованни Фьоре, у гостей — Сергей Голоднюк.

Победу в серии буллитов одержал «Локомотив» — 2:1.

19-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.

В первый игровой день состоятся шесть матчей: «Ак Барс» примет «Сибирь», «Автомобилист» встретится с московским «Динамо», «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором», СКА дома примет «Ладу», «Спартак» в Москве проведёт матч с «Торпедо», а «Северсталь» в Череповце — с «Салаватом Юлаевым».